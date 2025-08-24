Argentinos vs. Racing: hora, TV en vivo y streaming online para ver el partido

Argentinos recibe a Racing en un partidazo, en La Paternal.

Racing visita a Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, después del gran impacto anímico favorable para el equipo dirigido por Gustavo Costas en la Copa Libertadores. El "Bicho" de Nicolás Diez es uno de los conjuntos que mejor juega desde hace rato a nivel nacional, aunque le falta todavía coronarlo con algún título. Por su parte, La "Academia" necesita levantar cabeza sí o sí en la Zona A del certamen de la Primera División, tanto en la tabla de posiciones como en la clasificación anual de cara al 2026.

Argentinos vs. Racing: hora, TV en vivo y streaming online

Este encuentro se llevará a cabo en el Estadio Diego Armando Maradona de La Paternal (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con el arbitraje de Pablo Dóvalo. La transmisión en vivo en la televisión el domingo 24 de agosto desde las 16.15 horas será de ESPN Premium (cable y Pack Fútbol). En tanto, el streaming online irá por las cuentas de Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

Cómo llegan Argentinos y Racing al partido

Argentinos ganó un solo partido en lo que va del torneo y necesita volver a ser el equipo animador del campeonato anterior. Viene de perder con Huracán, que le cortó al racha de res juegos sin perder por toda competencia. Para este partido, "Nico" Diez tendrá dos bajas obligadas: Federico Fattori y Francisco Álvarez, ambos expulsados ante el Globo. Ingresarían por ellos Juan José Cardozo y Tobías Ramírez, respectivamente.

El equipo de Costas, en su última presentación en el Clausura, cayó con Tigre. Al igual que el Bicho, Racing cosecha una sola victoria. Tras la noche épica por la Libertadores ante Peñarol, la Academia no tendrá a su técnico en el banco porque debe cumplir cuatro fechas de suspensión. En cuanto al equipo, habrá dos ausencias: Franco Pardo (expulsado ante Tigre por doble amarilla) y Gabriel Rojas (fisura en una costilla). Por el primero entrará Marco Di Césare, mientras que por Rojas lo hará Ignacio "Nacho" Rodríguez. Y existen dos dudas: Agustín García Basso o Nazareno Colombo y Adrián "Rocky" Balboa o Duván Vergara.

Formaciones probables de Argentinos Juniors y Racing

Argentinos: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Erik Godoy, Tobías Ramírez, Sebastián Prieto; Nicolás Oroz, Juan José Cardozo, Emiliano Viveros; Alan Lescano; Diego Porcel y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Racing: Gabriel Arias; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Ignacio "Nacho" Rodríguez; Santiago Solari, Adrián "Maravilla" Martínez y Adrián "Rocky" Balboa. DT: Gonzalo Costas y Francisco "Pepi" Berscé.

Argentinos Juniors vs. Racing: ficha técnica