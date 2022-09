Amenaza al plantel de Colón: el vicepresidente admitió su ayuda a los barras

Fue después de haberse presentado de manera espontánea a la Fiscalía. Está imputado en la causa que investiga las intimidaciones de barrabravas a jugadores del "Sabalero".

Luego de que la Justicia de Santa Fe detuviera a dirigentes y barras de Colon en el marco de la causa por amenazas y aprietes a jugadores, el vicepresidente, Horacio Darrás, se declaró culpable ante la Fiscalía de haber facilitado el ingreso de los violentos al predio del entrenamiento el 21 de septiembre. El abogado del dirigente arregló tener un juicio abreviado y quedará en libertad hasta que se lleve a cabo el mismo.

Darrás, que se había presentado de manera espontánea el lunes a la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos tras ser imputado junto al dirigente Lucas Paniagua y cinco barras en la causa, reconoció su responsabilidad de ser el nexo para que los barras pudieran amenazar a los jugadores del "Sabalero" en el predio 4 de junio.

La imputación quedó enmarcada bajo la carátula de "facilitamiento de formación de grupos dedicados a cometer delitos en espectáculos deportivos", como coautor y encubrimiento. El letrado de Darrás, Néstor Oroño, confirmó que su defendido habría aceptado un juicio abreviado con la Fiscalía porque, entre otras cosas, le permitiría enfrentar una condena más corta. En su declaración testimonial, el vicepresidente había manifestado sobre la situación con los barras: "¿Qué pretenden que hiciera, que me vaya, que agarrara algún caminito por el costado y desapareciera, qué estarían diciendo en ese caso?".

"Los jugadores me vieron, saben de qué modo actué. También me vieron las otras personas que estaban en ese momento en el entrenamiento. Mi objetivo en todo momento fue frenarlos. Luego me quedé hasta las nueve de la noche. Fue el momento en el que decidieron no entrenar y los entendí por el momento que habían pasado?", se excusó Darrás en su declaración.

La bandera amenazante de la barra de Colón para jugadores y dirigentes.

Tras llegar al acuerdo legal con los fiscales de la provincia, Darrás estará en libertad hasta que la causa continúe con su debido proceso. Por el grado de imputación, pdrían darle entre 3 y 6 años de cárcel. Vale recordad que la actual dirigencia de Colón llegó al club luego de ganar las elecciones a fines de 2021, con José Vignatti como presidente.

Luego de que trascendieran las intimidaciones al plantel que dirige Adrían Marini, como el club no realizó la denuncia, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) citó a declarar a jugadores y el DT. Luego, el MPA efectuó diversos allanamientos el lunes e informó que las siete personas fueron apresadas y registrados en la capital de la provincia y uno en la vecina ciudad de Santo Tomé. Además, el MPA comunicó que, en algunas de las viviendas allanadas, en el marco del expediente en las primeras horas de hoy "se secuestró droga y dinero en efectivo".