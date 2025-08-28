"Afuera 6 semanas": la lesión que golpea feo a Boca y Russo antes de Aldosivi

Russo perdió a un jugador de Boca por un mes

En la previa del inicio de la séptima fecha del Torneo Clausura, Miguel Ángel Russo tendrá que realizar un cambio dentro de la formación que no tenía en mente para Boca de cara al duelo con Aldosivi. Esto es producto de que un jugador considerado titular sufrió una lesión que lo tendrá casi un mes fuera de los campos de juego.

Parecía que el equipo estaba ingresando en una armonía después de conseguir dos victorias de manera consecutiva, pero una noticia inesperada provocó un dolor de cabeza en el cuerpo técnico Xeneize. Una lesión obliga a generar cambios dentro del esquema titular para viajar a Mar del Plata. "Marcos Pellegrino sufrió una lesión muscular grado II del obturador extremo izquierdo", expresa el parte que difundieron desde el club.

Marco Pellegrino tendrá para un mes de recuperación

Se trata de una dolencia que se puede originar de varias maneras, pero una de las causas más repetidas es el estiramiento del músculo por encima de su límite elástico que es producto de movimientos bruscos. La información que trasciende expone que la molestia se originó de una acción que protagonizó sobre el final del primer tiempo. Aunque le permitió afrontar el segundo. Una vez con el cuerpo en reposo, el dolor se hizo presente y fue necesario hacerle estudios.

"Estará afuera entre 3 y 6 semanas", señalaron desde La 12 Tuittera. Sin embargo, hay un detalle que se vincula con la presencia del defensor en cancha durante el segundo tiempo. No se trataría de una lesión tan severa y se estima que necesitaría de una semana completa con una serie de actividades especial para recuperar la zona. Por otro lado, se debe considerar que la llegada de la fecha FIFA permitirá no apresurar su regreso y que disminuyan la cantidad de partidos que se pueda llegar a perder.

¿Quién lo puede reemplazar?

Hasta el momento, no está confirmado pero se estima que Miguel Ángel Russo no dudará con el reemplazante de Marcos Pellegrino y entiende que ese debe ser Ayrton Costa. El zaguero no suma minutos desde el partido contra el Bayern Munich y podría volver a reaparecer el próximo domingo en Mar del Plata en encuentro ante Aldosivi. De esta manera, la dupla de centrales se completará con Lautaro Di Lollo, mientras que Lautaro Blanco y Juan Barinaga serían los laterales.

¿Qué jugadores lesionados hay?

Marcos Pellegrino se sumará a la enfermería de Boca que ya cuenta con las figuras de Tomás Belmonte y Ander Herrera, que están trabajando para ponerse a disposición del cuerpo técnico de cara a los próximos compromisos. Los trascendidos señalan que los dos se encuentran en la etapa final de sus recuperaciones y al producirse un parate en el fútbol argentino por las Eliminatorias Sudamericanas podrán estar punto desde lo físico con el fin de estar disponibles contra Central Córdoba.

El caso del experimentado volante es bastante particular porque desde su llegada en el verano hasta la actualidad registra cinco lesiones musculares, que le impiden ser una alternativa confiable. Es por ello que se está desarrollando un plan de entrenamientos cuidados en donde da pequeños pasos para ver cómo responde. La última semana lo tiene al jugador con trabajos con pelota y luego podría incorporarse a los ensayos formales de fútbol.