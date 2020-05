Sebastián Vignolo protagonizó una insólita escena por la que generó el repudio de los futboleros argentinos. Entre ellos, el mismísimo Oscar Ruggeri mostró su malestar y decidió abandonar el programa que realizan en Fox Sports. No lo hizo en un corte: en pleno aire, el ex campeón del mundo tomó la decisión de abandonar su silla.

Luego de mostrarse con la camiseta de Brasil, Vignolo generó la ira del 'Cabezón', quien le reprochó al aire su vestimenta y decidió marcharse segundos después de comenzar el programa. "Era un regalo de un amigo", se defendió el conductor, a lo que Oscar retrucó: "¿Y por qué no te hace una de Argentina del '86? ¿Cómo vas a aparecer en el programa con una remera de Brasil? ¡Dejate de joder, 'Pollo'!".

Claro, la videollamada quedó con un bache generado por el propio exfutbolista, quien instantes después regresó a su lugar. Esto ocurrió al comienzo de 90 minutos de fútbol, en el preciso instante en el que Vignolo daba por iniciada su emisión diaria.

El diálogo completo entre Oscar Ruggeri y Sebastián Vignolo

Vignolo: Era un regalo de un amigo.

Ruggeri: ¿Y por qué no te hace una de Argentina del 86? ¿Cómo vas a aparecer en el programa con una remera de Brasil? ¡Dejate de joder, Pollo! Vos, futbolero...

V: ¡Pero es un regalo!

R: Pero qué regalo, le tenés que decir "tomá, llevátelo" ¿Para qué querés un regalo así? Si encima te gustan los shorts a vos...

V: No, no, no. A caballo regalado no se le miran los dientes.

R: Sí, a este le tenés que mirar los dientes porque este los tiene mal. Si sabés que es nuestro rival, cómo vas a aparecer con esa remera.