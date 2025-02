Chau Doohan: un histórico de la F1 dijo que "tiene las carreras contadas" y comparó a Colapinto con Schumacher.

Un histórico de la Fórmula 1 ventiló que Jack Doohan "tiene las carreras contadas" en Alpine y Franco Colapinto se ilusiona. Si bien el piloto australiano ocupará la butaca titular de la escudería francesa en principio en los seis primeros Grandes Premios de la temporada 2025, todo indica que el argentino puede soñar con reemplazarlo como el segundo corredor detrás de la principal figura Pierre Gasly.

Quien se refirió a esta situación fue nada menos que Joan Villadelprat, que acompañó a Flavio Briatore en Benetton y en Ferrari. El español fue la mano derecha durante muchos años del preparador italiano, quien en la actualidad es el máximo asesor deportivo del equipo galo en la categoría líder del automovilismo mundial. Por si fuese poco, Villadelprat reveló que, para Briatore, Colapinto puede ser el nuevo Michael Schumacher o Fernando Alonso.

Un histórico asesor de Briatore ilusionó a Colapinto: "Flavio no cree en Doohan"

Villadelprat, quien ha trabajado como jefe de mecánicos de Ferrari y ha ocupado roles clave en Benetton y Prost, fue contundente en diálogo con el canal de Youtube Data Performance F1. “Voy a decir una cosa que sonará muy mal y que sólo lo puedo decir por la experiencia del personaje que yo conozco, que es Flavio... No creo que Flavio crea en Doohan. No, no lo creo. No lo creo. Entonces, Doohan tiene las carreras contadas”. Si bien el bonaerense por ahora solamente será tester al igual que el joven japonés Ryo Hirakawa, el español dejó un mensaje optimista para ambos: “Yo hice contratos cuando era director general, con cláusulas en las cuales si el piloto segundo no hacía o no estaba en unos tiempos determinados de, no sé, 8 décimas del piloto número uno, pues en dos o tres carreras lo podías bajar. Este tipo de cláusulas existen en la F1”.

Qué le vio Briatore a Colapinto para llevarlo a Alpine en la Fórmula 1.

Villadelprat: "Briatore cree que tiene al siguiente Schumacher o Alonso con Colapinto"

Envalentonado, el español aseguró que “Flavio cree que tiene el siguiente Schumacher o el siguiente Alonso con Colapinto". Incluso, argumentó que "estos destellos de genialidad de Colapinto (en Williams), que son destellos de un grande… Flavio cree que puede ser un grande de los grandes. Entonces, por eso ha invertido 20 millones (de dólares)”. Y reflexionó al respecto: “¿Lo será o no lo será? No lo sabemos. Pero Flavio, que lo conozco muy bien porque he estado diez años como su mano derecha, mano izquierda y la del medio casi, casi. O sea que lo conozco muy bien. Él ahora ha apostado por Colapinto. Por esto digo que Doohan lo tiene muy difícil. A menos de que Doohan iguale el tiempo de Gasly. Gasly es un piloto rápido y, si está allí, pues entonces la cosa se calmará. Pero si Doohan es mucho más lento que Gasly, no creo que dure mucho tiempo”.

Sobre esta cuestión del australiano, Villadelprat fue lapidario y pidió “que se jodan. Esto es la Fórmula 1. O sea, aquí ganan los peleones. Esto no es una ONG". Con firmeza, remató: "No es ‘vamos a curar a los pilotos y a mimarlos’. No, esto es tipo Red Bull. Cuando un piloto no funciona, lo echa y en dos segundos está fuera. ¿Qué pasó con todo esto? Que Carlos Sainz fichó por Williams y, en el momento que Carlos Sainz fichó por Williams, Colapinto estaba fuera y allí había una oportunidad y Flavio la ha sabido aprovechar. Yo creo que ha hecho una buena cosa. Yo he visto destellos de un posible gran piloto, pero de ver destellos a que se consolide un gran piloto… El tiempo lo dirá”.