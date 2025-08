Una vez más, la Fórmula 1 vuelve a tener acción. En esta oportunidad, Franco Colapinto y su Alpine tendrán que volver a correr en la pista con todas las dificultades que eso conlleva para el piloto argentino. No obstante, significa una nueva fecha para la máxima categoría del automovilismo.

Los horarios y el cronograma del GP de Hungría de la F1

Viernes 1° de agosto

Prácticas Libres 1: 8.30 a 9.30 horas

8.30 a 9.30 horas Prácticas Libres 2: 12.00 a 13.00 horas

Sábado 2 de agosto

Prácticas Libres 3: 7.30 a 8.30 horas

7.30 a 8.30 horas Clasificación: 11.00 a 12.00 horas

Domingo 3 de agosto

Carrera: 10.00 horas

El panorama de Alpine para el GP de Hungría

Tras la salida de Francis Stokes, Alpine todavía no confirmó quién ocupará su lugar como jefe de mecánicos para la siguiente fecha, que se disputará este fin de semana con el Gran Premio de Hungría. Ahora bien, el Hungaroring no ha sido muy generoso con la escudería francesa en los últimos años, puesto que no ha vuelto a puntuar desde la partida de Fernando Alonso en 2022.

En 2023, el equipo galo sufrió un doble abandono en Budapest, mientras que la temporada pasada solo Esteban Ocon pudo completar la carrera. De esta manera, Pierre Gasly atraviesa dos retiros consecutivos en Hungría, mientras que Franco Colapinto no llegó a correr en el trazado húngaro con Williams en 2024, aunque sí rescató puntos en Fórmula 2 con MP Motorsport.