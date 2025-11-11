Colapinto terminó decimoquinto en el GP de Brasil.

Franco Colapinto no tuvo el fin de semana soñado que esperaba tener en el Autódromo José Carlos Pace, puesto que no solo sufrió un accidente en la sprint del sábado, sino que también volvió a quedar fuera de los puntos en el Gran Premio de Brasil. No obstante, la renovación de su contrato con Alpine le dio la garantía de que estará presente en la siguiente temporada de la Fórmula 1, algo que celebró junto a su gente en el trazado de Interlagos.

A nivel general, la escudería francesa al menos no se fue con las manos vacías de la ciudad de São Paulo, puesto que Pierre Gasly terminó en el octavo lugar en la sprint y en el décimo en la carrera del domingo. Tras la ceremonia de premiación, Steve Nielsen se refirió al resultado que sacó Alpine este fin de semana y señaló el buen rendimiento del francés: “Pierre hizo un trabajo sobresaliente para ponerse en posición de luchar”.

Claro que el director de Alpine también le dedicó unas palabras al pilarense, que terminó decimoquinto en Interlagos después de haber parado en dos oportunidades para el cambio de neumáticos. De hecho, Nielsen elogió el nivel que tuvo Franco en la carrera y reconoció que quedó atrapado en el tráfico hacia el último stint: “Franco también mostró momentos de gran ritmo, con su último tramo devolviéndolo al tren de autos que terminaron en fila india hasta la línea de meta en las posiciones que otorgan puntos”.

Ahora bien, por cómo iba la temporada para el equipo galo, volver a la zona de puntos y haber evidenciado una mejor performance resulta llamativo, por lo que Nielsen reconoció que estudiarán los datos para entender qué los favoreció. “Es un fin de semana en el que debemos analizar a fondo los datos para entender por qué tuvimos una mejora en el rendimiento”, agregó el director de la escudería.

En descontento de Colapinto con la carrera

Tras terminar en el decimoquinto lugar, Franco no quedó conforme con su desempeño en el GP de Brasil, algo que mostró con sus declaraciones en la zona mixta luego de la carrera, en las que señaló las deficiencias que tuvo el A525 en la pista.

El argentino sigue en el fondo de la tabla sin puntos.

“Fue una carrera larga, sin mucho ritmo. Un balance muy malo, no teníamos agarre y creo que se complicó la carrera. Hicimos una estrategia muy parecida a todos los que teníamos adelante y no hicimos nada diferente. Eso nos llevó a quedar en la misma posición que siempre”, afirmó el argentino en diálogo con ESPN.