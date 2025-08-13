Flamengo vs Internacional por Copa Libertadores: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Flamengo vs Internacional por Copa Libertadores: cuándo juegan

El Flamengo recibirá al Internacional este miércoles en el mítico Maracaná por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, en un duelo que enfrentará a dos gigantes del fútbol brasileño con aspiraciones de avanzar a cuartos de final. El Mengão comandado por Filipe Luís llega reforzado con incorporaciones de peso como Jorginho, Saúl y Emerson Royal, mientras que el Colorado dirigido por Roger Machado clasificó como líder de su grupo y mantiene una racha de seis partidos consecutivos anotando al menos un gol en el torneo continental.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Flamengo e Internacional, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Flamengo e Internacional?

El partido entre Flamengo e Internacional por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores se jugará este miércoles 13 de agosto de 2025, a partir de las 21:30 horas (hora argentina) en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será el argentino Darío Herrera.

El Flamengo llega a este encuentro tras clasificar como segundo del Grupo C con 11 puntos, dejando en el camino a Central Córdoba y Deportivo Táchira. El equipo de Filipe Luís mantiene una racha positiva de cuatro partidos sin conocer la derrota en la actual edición de la Copa Libertadores 2025, mostrando un juego sólido y efectivo que lo posiciona como uno de los favoritos del torneo continental. El club carioca se reforzó significativamente con las incorporaciones de Jorginho desde el Arsenal, Saúl Ñíguez del Atlético de Madrid, Emerson Royal procedente del Milan y Jorge Carrascal desde el Dynamo Moscú.

Sin embargo, el Mengão tendrá ausencias importantes para este duelo decisivo. Erick Pulgar está descartado por una cirugía en el pie derecho, Danilo no podrá participar debido a una lesión en la coxa derecha, y Giorgian De Arrascaeta se perderá el encuentro por acúmulo de tarjetas amarillas. Además, existe una duda sobre la participación de Nicolás De La Cruz, quien venía tratando problemas en el joelho izquierdo, aunque su presencia aún no fue descartada completamente.

Por su parte, el Internacional consiguió su boleto a la ronda de los 16 mejores como líder del Grupo F con 11 unidades, superando a Atlético Nacional, Bahía y Nacional. El equipo de Roger Machado está en una racha impresionante de anotar al menos un gol en cada partido durante los últimos seis encuentros en la Libertadores 2025, lo que demuestra su eficacia ofensiva y regularidad en el torneo continental más importante de Sudamérica.

Roger Machado asumió la dirección técnica del Internacional en julio de 2024, llegando desde Juventude con un contrato hasta diciembre de 2025. El técnico de 50 años es un exdefensor que tuvo una exitosa carrera como jugador, especialmente con Grêmio, y también pasó por clubes internacionales como Vissel Kobe de Japón. Su experiencia como entrenador incluye pasos por importantes equipos brasileños como Grêmio, Bahía, Palmeiras y Fluminense, lo que le otorga un profundo conocimiento del fútbol local.

El técnico gaúcho utiliza mayormente una formación 4-4-2 o 4-2-3-1 según las estadísticas de la temporada, adaptando su esquema táctico según las necesidades del partido. El Colorado llega con la confianza de haber superado la fase de grupos como líder y con un técnico que conoce perfectamente el fútbol brasileño y las exigencias de las competiciones internacionales, buscando aprovechar su buen momento para complicar al Flamengo en su casa.

En el historial específico de Copa Libertadores, ambos equipos han disputado cuatro partidos con un registro de 2 victorias para Flamengo, 2 empates y 0 victorias para Internacional. El último enfrentamiento entre ambos equipos en esta competición fue el 28 de agosto de 2019 en cuartos de final, partido que terminó empatado 1-1. Esta estadística muestra que los duelos entre estos equipos en el torneo continental suelen ser muy parejos y disputados hasta el final, mientras que el partido de vuelta se disputará el martes 20 de agosto en el estadio Beira-Rio de Porto Alegre.

Formaciones probables de Flamengo e Internacional

El técnico del Flamengo, Filipe Luís, viene utilizando principalmente un esquema 4-2-3-1, aunque también ha empleado variantes como 4-1-4-1 y 4-4-2 según las necesidades del partido. Para este encuentro decisivo, el entrenador carioca cuenta con la mayoría de su plantel disponible, exceptuando las bajas ya confirmadas. La probable formación incluiría a Agustín Rossi en el arco, con una defensa conformada por los laterales Emerson Royal y Alex Sandro, junto a la dupla central de Léo Ortiz y Léo Pereira.

Las ausencias confirmadas de Erick Pulgar, Danilo y Giorgian De Arrascaeta obligarán a Filipe Luís a realizar ajustes en su once titular. En el mediocampo, Allan y Evertton Araújo formarían la dupla de contención, mientras que en el ataque Pedro sería la referencia de área acompañado por Gonzalo Plata y Samuel Lino en las bandas. La duda de Nicolás De La Cruz podría modificar el esquema táctico si finalmente no está en condiciones de participar.

Por su parte, el Internacional de Roger Machado formaría con Sergio Rochet bajo los tres palos, una línea defensiva integrada por Alan Benítez, Clayton Sampaio, Juninho y Alexandro Bernabei. En el mediocampo, la dupla de contención estaría conformada por Thiago Maia y Alan Rodríguez, mientras que Bruno Tabata, Alan Patrick y Wesley actuarían por detrás de Ricardo Mathias como referencia ofensiva.

El estilo táctico de Roger Machado se caracteriza por buscar un equilibrio entre solidez defensiva y opciones ofensivas, adaptando su formación entre 4-4-2 y 4-2-3-1 según el rival y las circunstancias del partido. El técnico del Colorado ha demostrado versatilidad táctica durante su carrera, lo que le permite realizar ajustes durante el encuentro para neutralizar las fortalezas del Flamengo y potenciar las virtudes de su propio equipo en este duelo trascendental.

Probable formación de Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Allan, Evertton Araújo; Gonzalo Plata, Samuel Lino; Pedro.

Probable formación de Internacional: Sergio Rochet; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Juninho, Alexandro Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez; Bruno Tabata, Alan Patrick, Wesley; Ricardo Mathias.

Flamengo vs Internacional: Ficha técnica