Histórico: el cambio en el arbitraje que implementará la FIFA en el Mundial Sub 20.

La FIFA incluirá un cambio histórico en el reglamento para el Mundial Sub 20 de Chile que comenzará el próximo sábado 27 de septiembre, el cual puede cambiar la dinámica del arbitraje de forma definitiva de cara al futuro. Si bien no habrá VAR, en el certamen que contará con la participación de la Selección Argentina Sub 20 de Diego Placente se utilizará por primera vez el sistema de Football Video Supports (FVS). Esta herramienta, más económica para la organización y ya aplicada en el Mundial Sub 20 femenino el año pasado en Colombia, funcionará como alternativa para la revisión de jugadas durante los partidos.

En este sentido, ahora lo que se conoció es que la FIFA va a implementar una terjeta verde que se sumará a las tarjetas que ya están establecidas. El gran cambio que establece el FVS es que, al igual que en el hockey, serán los cuerpos técnicos de los equipos los que dispongan de la posibilidad de pedir que el árbitro revise una jugada. Cada combinado contará con dos reviews por encuentro y los solicitarán con una tarjeta verde que entregarán al cuarto árbitro; pueden utilizarse únicamente en situaciones clave (goles, penales, expulsiones y amonestaciones erróneas) y, en caso de ganar el fallo, conservarán el pedido solicitado.

El FVS tuvo experiencias positivas en las competiciones en los que fue utilizado, y además resulta una alternativa más viable en cuanto a los costos (ya que requiere menos personal e infraestructura) para aquellas federaciones o ligas que no puedan costear el VAR.

“Es fundamental que los árbitros tengan la oportunidad de participar en torneos con las estrellas del futuro y que podamos realizar más pruebas del FVS, que hasta la fecha ha sido todo un éxito”, declaró al respecto Pierluigi Collina, director de árbitros de la FIFA.

El sistema FVS ya fue utilizado en el Mundial Sub 20 femenino disputado el año pasado en Colombia.

Los convocados por Diego Placente para el Mundial Sub 20 en Chile

Santino Barbi (Talleres de Córdoba). Álvaro Busso (Vélez Sarsfield). Alain Gómez (Valencia). Dylan Gorosito (Boca Juniors). Santiago Fernández (Talleres de Córdoba). Tobías Ramírez (Argentinos Juniors). Valente Pierani (Estudiantes de La Plata). Juan Manuel Viilalba (Gimnasia y Esgrima de La Plata). Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo). Julio Soler (Bournemouth). Tomás Pérez (Porto). Milton Delgado (Boca Juniors). Tobías Andrada (Vélez Sarsfield). Álvaro Montoro (Botafogo). Valentino Acuña (Newell's Old Boys). Santino Andino (Godoy Cruz). Alejo Sarco (Bayer 04 Leverkusen). Ian Subiabre (River Plate). Mateo Silvetti (Inter Miami). Gianluca Prestianni (Benfica). Maher Carrizo (Vélez Sarsfield).

Fixture completo de Argentina en el Mundial Sub 20

Argentina vs. Cuba - Domingo 28 de septiembre a las 20 horas - Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso. Argentina vs. Australia - Miércoles 1° de octubre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso. Argentina vs. Italia - Sábado 4 de octubre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso.

¿Cuándo es el Mundial Sub-20 2025?

La Copa Mundial Sub-20 de la FIFA se disputará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de 2025. El torneo marcará el regreso de esta competencia al país trasandino después de 38 años, cuando fue sede por primera vez en 1987.

La última edición del Mundial Sub-20 se disputó en Argentina durante 2023, donde Uruguay conquistó su primer título en la categoría al vencer a Italia por 1-0 en la final disputada en La Plata. Como anfitrión, la Selección Argentina participó directamente del torneo y logró superar la fase de grupos con tres victorias, aunque su camino se truncó en octavos de final tras caer ante Nigeria por 2-0.