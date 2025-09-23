Fixture completo del Mundial Sub 20 que se va a jugar en Chile: grupos y todos los partidos

La Selección argentina Sub 20 llega al Mundial de Chile 2025 con la misión de recuperar un título que se le escapa desde hace 18 años, consolidando su posición como máximo campeón histórico de la categoría con seis conquistas (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007). El equipo albiceleste se clasificó al certamen tras finalizar segundo en el Sudamericano Sub 20 disputado en Venezuela a principios de año, quedando por detrás de Brasil pero asegurando su lugar en la cita mundial. Dirigido por Diego Placente, el plantel argentino enfrentará el desafío de competir sin algunas de sus principales figuras como Franco Mastantuono (Real Madrid) y Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen), quienes no fueron cedidos por sus clubes europeos.
Argentina integra el Grupo D junto a Italia (subcampeón de la última edición), Australia y Cuba, y disputará todos sus encuentros de la fase grupal en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. El debut será el domingo 28 de septiembre frente a Cuba, continuará el martes 1° de octubre contra Australia y cerrará la primera fase el sábado 4 de octubre ante la Azzurra italiana. El conjunto nacional deberá superar esta instancia inicial para mantener vivo el sueño de volver a gritar campeón en un torneo donde históricamente ha sido protagonista, siendo el único país que ha conseguido títulos consecutivos en la categoría.
El torneo se desarrollará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de 2025 con la participación de 24 selecciones distribuidas en seis grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos mejores de cada zona y los cuatro mejores terceros avanzarán a los octavos de final, desde donde se jugará en formato eliminatorio hasta la definición del 19 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago. El certamen se disputará en cuatro sedes: Santiago (Estadio Nacional), Valparaíso (Estadio Elías Figueroa Brander), Rancagua (Estadio El Teniente) y Talca (Estadio Fiscal).
Grupos del Mundial Sub-20 2025
GRUPO A
- Chile (anfitrión)
- Nueva Zelanda
- Japón
- Egipto
GRUPO B
- Corea del Sur
- Ucrania
- Paraguay
- Panamá
GRUPO C
- Brasil
- México
- Marruecos
- España
GRUPO D
- Italia
- Argentina
- Australia
- Cuba
GRUPO E
- Estados Unidos
- Nueva Caledonia
- Francia
- Sudáfrica
GRUPO F
- Colombia
- Arabia Saudita
- Noruega
- Nigeria
Fixture completo del Mundial Sub-20
FECHA 1 - Sábado 27 de Septiembre
15:00 (ARG) - Japón vs. Egipto
Estadio Nacional, Santiago
15:00 (ARG) - Corea del Sur vs. Ucrania
Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso
18:00 (ARG) - Chile vs. Nueva Zelanda
Estadio Nacional, Santiago
18:00 (ARG) - Paraguay vs. Panamá
Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso
FECHA 1 - Domingo 28 de Septiembre
15:00 (ARG) - Italia vs. Australia
Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso
15:00 (ARG) - España vs. Marruecos
Estadio Nacional, Santiago
18:00 (ARG) - Brasil vs. México
Estadio Nacional, Santiago
18:00 (ARG) - ARGENTINA vs. Cuba ⭐
Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso
FECHA 1 - Lunes 29 de Septiembre
15:00 (ARG) - Francia vs. Sudáfrica
Estadio El Teniente, Rancagua
15:00 (ARG) - Noruega vs. Nigeria
Estadio Fiscal, Talca
18:00 (ARG) - Colombia vs. Arabia Saudita
Estadio Fiscal, Talca
18:00 (ARG) - Estados Unidos vs. Nueva Caledonia
Estadio El Teniente, Rancagua
FECHA 2 - Martes 30 de Septiembre
15:00 (ARG) - Egipto vs. Nueva Zelanda
Estadio Nacional, Santiago
15:00 (ARG) - Panamá vs. Ucrania
Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso
18:00 (ARG) - Chile vs. Japón
Estadio Nacional, Santiago
18:00 (ARG) - Corea del Sur vs. Paraguay
Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso
FECHA 2 - Martes 1° de Octubre
15:00 (ARG) - Italia vs. Cuba
Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso
15:00 (ARG) - España vs. México
Estadio Nacional, Santiago
18:00 (ARG) - ARGENTINA vs. Australia ⭐
Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso
18:00 (ARG) - Brasil vs. Marruecos
Estadio Nacional, Santiago
FECHA 2 - Miércoles 2 de Octubre
15:00 (ARG) - Colombia vs. Noruega
Estadio Fiscal, Talca
15:00 (ARG) - Estados Unidos vs. Francia
Estadio El Teniente, Rancagua
18:00 (ARG) - Nigeria vs. Arabia Saudita
Estadio Fiscal, Talca
18:00 (ARG) - Sudáfrica vs. Nueva Caledonia
Estadio El Teniente, Rancagua
FECHA 3 - Viernes 4 de Octubre
15:00 (ARG) - Panamá vs. Corea del Sur
Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso
15:00 (ARG) - Ucrania vs. Paraguay
Estadio Nacional, Santiago
18:00 (ARG) - Egipto vs. Chile
Estadio Nacional, Santiago
18:00 (ARG) - Nueva Zelanda vs. Japón
Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso
FECHA 3 - Sábado 4 de Octubre
15:00 (ARG) - México vs. Marruecos
Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso
15:00 (ARG) - España vs. Brasil
Estadio Nacional, Santiago
18:00 (ARG) - ARGENTINA vs. Italia ⭐
Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso
18:00 (ARG) - Australia vs. Cuba
Estadio Nacional, Santiago
FECHA 3 - Domingo 5 de Octubre
15:00 (ARG) - Nueva Caledonia vs. Francia
Estadio Fiscal, Talca
15:00 (ARG) - Sudáfrica vs. Estados Unidos
Estadio El Teniente, Rancagua
18:00 (ARG) - Nigeria vs. Colombia
Estadio Fiscal, Talca
18:00 (ARG) - Arabia Saudita vs. Noruega
Estadio El Teniente, Rancagua
FASE ELIMINATORIA
OCTAVOS DE FINAL - 8 y 9 de Octubre
14:30 (ARG) - 1A vs. 3DEF
Estadio Nacional, Santiago
14:30 (ARG) - 2A vs. 2C
Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso
18:00 (ARG) - 1C vs. 3ABF
Estadio Nacional, Santiago
18:00 (ARG) - 1B vs. 3ACD
Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso
14:30 (ARG) - 1D vs. 3BEF
Estadio Nacional, Santiago
14:30 (ARG) - 2B vs. 2D
Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso
18:00 (ARG) - 1F vs. 2E
Estadio Nacional, Santiago
18:00 (ARG) - 1E vs. 3ACF
Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso
CUARTOS DE FINAL - 12 y 13 de Octubre
14:30 (ARG) y 18:00 (ARG)
Estadio Nacional, Santiago y Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso
SEMIFINALES - 16 de Octubre
14:30 (ARG) y 18:00 (ARG)
Estadio Nacional, Santiago
TERCER PUESTO - 19 de Octubre
16:00 (ARG)
Estadio Nacional, Santiago
FINAL - 19 de Octubre
20:00 (ARG)
Estadio Nacional, Santiago