Fixture completo del Mundial Sub 20 que se va a jugar en Chile: grupos y todos los partidos

El fixture completo del Mundial Sub 20 que se jugará en Chile.

23 de septiembre, 2025 | 15.04

La Selección argentina Sub 20 llega al Mundial de Chile 2025 con la misión de recuperar un título que se le escapa desde hace 18 años, consolidando su posición como máximo campeón histórico de la categoría con seis conquistas (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007). El equipo albiceleste se clasificó al certamen tras finalizar segundo en el Sudamericano Sub 20 disputado en Venezuela a principios de año, quedando por detrás de Brasil pero asegurando su lugar en la cita mundial. Dirigido por Diego Placente, el plantel argentino enfrentará el desafío de competir sin algunas de sus principales figuras como Franco Mastantuono (Real Madrid) y Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen), quienes no fueron cedidos por sus clubes europeos.

Argentina integra el Grupo D junto a Italia (subcampeón de la última edición), Australia y Cuba, y disputará todos sus encuentros de la fase grupal en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. El debut será el domingo 28 de septiembre frente a Cuba, continuará el martes 1° de octubre contra Australia y cerrará la primera fase el sábado 4 de octubre ante la Azzurra italiana. El conjunto nacional deberá superar esta instancia inicial para mantener vivo el sueño de volver a gritar campeón en un torneo donde históricamente ha sido protagonista, siendo el único país que ha conseguido títulos consecutivos en la categoría.

El torneo se desarrollará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de 2025 con la participación de 24 selecciones distribuidas en seis grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos mejores de cada zona y los cuatro mejores terceros avanzarán a los octavos de final, desde donde se jugará en formato eliminatorio hasta la definición del 19 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago. El certamen se disputará en cuatro sedes: Santiago (Estadio Nacional), Valparaíso (Estadio Elías Figueroa Brander), Rancagua (Estadio El Teniente) y Talca (Estadio Fiscal).

Grupos del Mundial Sub-20 2025

GRUPO A

  • Chile (anfitrión)
  • Nueva Zelanda
  • Japón
  • Egipto

GRUPO B

  • Corea del Sur
  • Ucrania
  • Paraguay
  • Panamá

GRUPO C

  • Brasil
  • México
  • Marruecos
  • España

GRUPO D

  • Italia
  • Argentina
  • Australia
  • Cuba

GRUPO E

  • Estados Unidos
  • Nueva Caledonia
  • Francia
  • Sudáfrica

GRUPO F

  • Colombia
  • Arabia Saudita
  • Noruega
  • Nigeria

Fixture completo del Mundial Sub-20

FECHA 1 - Sábado 27 de Septiembre

15:00 (ARG) - Japón vs. Egipto
Estadio Nacional, Santiago

15:00 (ARG) - Corea del Sur vs. Ucrania
Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso

18:00 (ARG) - Chile vs. Nueva Zelanda
Estadio Nacional, Santiago

18:00 (ARG) - Paraguay vs. Panamá
Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso

FECHA 1 - Domingo 28 de Septiembre

15:00 (ARG) - Italia vs. Australia
Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso

15:00 (ARG) - España vs. Marruecos
Estadio Nacional, Santiago

18:00 (ARG) - Brasil vs. México
Estadio Nacional, Santiago

18:00 (ARG) - ARGENTINA vs. Cuba
Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso

FECHA 1 - Lunes 29 de Septiembre

15:00 (ARG) - Francia vs. Sudáfrica
Estadio El Teniente, Rancagua

15:00 (ARG) - Noruega vs. Nigeria
Estadio Fiscal, Talca

18:00 (ARG) - Colombia vs. Arabia Saudita
Estadio Fiscal, Talca

18:00 (ARG) - Estados Unidos vs. Nueva Caledonia
Estadio El Teniente, Rancagua

FECHA 2 - Martes 30 de Septiembre

15:00 (ARG) - Egipto vs. Nueva Zelanda
Estadio Nacional, Santiago

15:00 (ARG) - Panamá vs. Ucrania
Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso

18:00 (ARG) - Chile vs. Japón
Estadio Nacional, Santiago

18:00 (ARG) - Corea del Sur vs. Paraguay
Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso

FECHA 2 - Martes 1° de Octubre

15:00 (ARG) - Italia vs. Cuba
Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso

15:00 (ARG) - España vs. México
Estadio Nacional, Santiago

18:00 (ARG) - ARGENTINA vs. Australia
Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso

18:00 (ARG) - Brasil vs. Marruecos
Estadio Nacional, Santiago

FECHA 2 - Miércoles 2 de Octubre

15:00 (ARG) - Colombia vs. Noruega
Estadio Fiscal, Talca

15:00 (ARG) - Estados Unidos vs. Francia
Estadio El Teniente, Rancagua

18:00 (ARG) - Nigeria vs. Arabia Saudita
Estadio Fiscal, Talca

18:00 (ARG) - Sudáfrica vs. Nueva Caledonia
Estadio El Teniente, Rancagua

FECHA 3 - Viernes 4 de Octubre

15:00 (ARG) - Panamá vs. Corea del Sur
Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso

15:00 (ARG) - Ucrania vs. Paraguay
Estadio Nacional, Santiago

18:00 (ARG) - Egipto vs. Chile
Estadio Nacional, Santiago

18:00 (ARG) - Nueva Zelanda vs. Japón
Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso

FECHA 3 - Sábado 4 de Octubre

15:00 (ARG) - México vs. Marruecos
Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso

15:00 (ARG) - España vs. Brasil
Estadio Nacional, Santiago

18:00 (ARG) - ARGENTINA vs. Italia
Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso

18:00 (ARG) - Australia vs. Cuba
Estadio Nacional, Santiago

FECHA 3 - Domingo 5 de Octubre

15:00 (ARG) - Nueva Caledonia vs. Francia
Estadio Fiscal, Talca

15:00 (ARG) - Sudáfrica vs. Estados Unidos
Estadio El Teniente, Rancagua

18:00 (ARG) - Nigeria vs. Colombia
Estadio Fiscal, Talca

18:00 (ARG) - Arabia Saudita vs. Noruega
Estadio El Teniente, Rancagua

FASE ELIMINATORIA

OCTAVOS DE FINAL - 8 y 9 de Octubre

14:30 (ARG) - 1A vs. 3DEF
Estadio Nacional, Santiago

14:30 (ARG) - 2A vs. 2C
Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso

18:00 (ARG) - 1C vs. 3ABF
Estadio Nacional, Santiago

18:00 (ARG) - 1B vs. 3ACD
Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso

14:30 (ARG) - 1D vs. 3BEF
Estadio Nacional, Santiago

14:30 (ARG) - 2B vs. 2D
Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso

18:00 (ARG) - 1F vs. 2E
Estadio Nacional, Santiago

18:00 (ARG) - 1E vs. 3ACF
Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso

CUARTOS DE FINAL - 12 y 13 de Octubre

14:30 (ARG) y 18:00 (ARG)
Estadio Nacional, Santiago y Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso

SEMIFINALES - 16 de Octubre

14:30 (ARG) y 18:00 (ARG)
Estadio Nacional, Santiago

TERCER PUESTO - 19 de Octubre

16:00 (ARG)
Estadio Nacional, Santiago

FINAL - 19 de Octubre

20:00 (ARG)
Estadio Nacional, Santiago

