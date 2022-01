FIFA The Best: Cristiano Ronaldo no estaba ternado, pero recibió un premio especial

El portugués no estaba nominado como uno de los mejores de la temporada pero igual fue premiado en la gala de la FIFA.

Hoy se entregaron los premios The Best de la FIFA y el polaco Robert Lewandwoski fue premiado como el mejor futbolista del año, tras superar por cuatro votos al argentino Lionel Messi. Lo sorpresivo de la gala realizada en Zurich, Suiza, fue la presencia del portugués Cristiano Ronaldo que recibió un premio inesperado por más de que no estaba nominado en ninguna terna.

La razón del homenaje al delantero de 36 años fue que se transformó el año pasado en el máximo goleador histórico de selecciones. Ronaldo lleva convertidos 115 goles con Portugal y superó el récord histórico del iraní Ali Daei, que marcó 109 veces. "Quiero agradecer el premio a mis compañeros. Llevo 115 y es un premio especial", comentó Cristiano al recibir el premio. Además agregó que "es un gran éxito y es un honor ser el máximo goleador de todos los tiempos con una selección."

El portugués marcó que su cuidado físico es la clave para su vigencia futbolística. "Espero jugar cuatro o cinco años más. Si tratas bien a tu cuerpo, él te va a responder cuando lo necesites", marcó. Por último le dio las gracias a su familia y comunicó que está "muy orgulloso" porque va ser padre de nuevo.

El premio llega en un momento particular para Ronaldo ya que se marchó de la Juventus después de una temporada donde no pudo cumplir con los objetivos. A mitad de 2021 volvió al Manchester United, que marcha séptimo en la Premier League, fuera de los puestos de clasificación a copas europeas.

Sin embargo, cada vez que le tocó jugar para la selección lusa siguió marcando goles. Por eso la FIFA le entregó un reconocimiento por superar un registro histórico a nivel selecciones.

En este 2022 se disputa el Mundial de Qatar, al que Portugal todavía no está clasificado. Para acceder al torneo, que se juega a fin de año, deberá vencer a Turquía en marzo por la primera ronda del repechaje. En caso de avanzar se medirá con el ganador de Italia-Macedonia del Norte.

Además de haber sido premiado, Cristiano participó de la votación del The Best de la temporada como capitán de Portugal y eligió al ganador Robert Lewandowski primero y completó el podio con el francés N’Golo Kanté y el italiano Jorginho. El futbolista del Manchester United ganó las primeras dos ediciones del premio que entrega la FIFA desde 2016 y ahora comparte con el delantero del Bayern Munich el honor de ser los máximos ganadores del The Best.