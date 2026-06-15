Fan Fest en Rosario para el Mundial 2026: dónde ver los partidos de la Selección Argentina gratis

Festejos en Rosario por el Mundial.

La pasión por la Selección Argentina atraviesa generaciones y ciudades enteras. Después de la histórica consagración en Qatar 2022 y en plena defensa del título mundial, miles de rosarinos tendrán la oportunidad de vivir una nueva jornada futbolera colectiva en uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad.

La Municipalidad de Rosario confirmó la realización de un Fan Fest especial para acompañar el tercer partido de la Albiceleste en el Mundial 2026. El evento combinará fútbol, música, gastronomía y actividades recreativas en una propuesta gratuita que busca replicar el clima de fiesta popular que se vivió durante las últimas grandes conquistas del seleccionado nacional.

Cuándo y dónde será el Fan Fest de Argentina en Rosario

La cita será el sábado 27 de junio, desde las 15 y hasta la medianoche, en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa, ubicado en San Martín 1080, pleno centro rosarino.

El acceso será libre y gratuito para todo el público. La jornada estará organizada alrededor de la transmisión del partido entre Argentina y Jordania, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026.

Festejos en Rosario por el Mundial.

La iniciativa forma parte de las actividades especiales impulsadas para seguir el recorrido de la Selección y ofrecer un espacio de encuentro para familias, amigos y fanáticos del fútbol que quieran compartir la experiencia mundialista fuera de sus casas.

Música, juegos y pantalla gigante: todo lo que habrá durante la previa

Las actividades comenzarán desde las 15 con la tradicional Mesa Mundialista, un espacio destinado al intercambio de figuritas del álbum del Mundial que ya se convirtió en un clásico para chicos y grandes.

Además, funcionará el Espacio Pokémon en la planta baja del edificio, mientras que desde las 17 la explanada del Fontanarrosa se transformará en una verdadera fan zone con propuestas para todas las edades.

Entre las actividades previstas habrá:

Torneo de penales en un arco gigante.

Metegol y juegos arcade.

Sorteos y premios durante toda la jornada.

Animación a cargo de Orestes Muñante.

Música en vivo con Liver Bird.

Sets musicales de DJ Agus y Mateo Faiola.

La cobertura especial de la TV Pública también formará parte del evento y mostrará en todo el país cómo vive Rosario cada presentación de la Selección Argentina.

Gastronomía local y doble transmisión mundialista

Uno de los atractivos del Fan Fest será la amplia oferta gastronómica que acompañará la jornada. Participarán emprendimientos y locales reconocidos de la ciudad junto al Mercado del Centro.

Entre las propuestas confirmadas figuran opciones de café de autor, vermouth, cervezas artesanales, panchos, empanadas y choripanes, a cargo de emprendimientos como El Rosarino, Las Birras de Juan, Café Chico y La Malinche.

Además, quienes visiten el espacio podrán recorrer sectores del edificio y fotografiarse junto al nuevo mural mundialista instalado en la planta baja.

En cuanto a la programación deportiva, la pantalla gigante comenzará a transmitir desde las 20.30 el encuentro entre Portugal y Colombia. Más tarde, a las 23, llegará el plato fuerte de la noche con el esperado partido entre Argentina y Jordania, que podrá seguirse de manera gratuita junto a miles de hinchas.