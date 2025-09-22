Una furgoneta y un plan: Sainz y Leclerc se convierten en compañeros de viaje tras GP de Azerbaiyán

Foto de archivo del piloto de Ferrari Charles Leclerc y el de Williams Carlos Sainz en el GP de Japón de la F1

Charles Leclerc y Carlos Sainz, excompañeros de equipo en Ferrari, alquilaron una furgoneta y se fueron manejando a Mónaco después de que su vuelo desde el Gran Premio de Azerbaiyán aterrizó en Italia debido al mal tiempo.

Leclerc, que terminó en un decepcionante noveno lugar en la carrera del domingo en Bakú, mientras que Sainz fue tercero en el primer podio de Williams en Fórmula Uno desde 2017, publicó un video viral del viaje improvisado en Instagram.

"Así que después de un fin de semana muy difícil en Bakú pensé que no podía ser peor, pero (...)", comentó Leclerc en la oscuridad antes de que la cámara hiciera un paneo para mostrar su vehículo entrando en un túnel.

Sainz, al volante, retomó la historia: "Nos desviaron por una tormenta, no pudimos aterrizar en Niza. Así que aterrizamos en medio de Italia, alquilamos una furgoneta y ahora estamos de camino a Mónaco".

"Un viaje de dos horas, lo haremos en hora y media", bromeó el español, que perdió su asiento en Ferrari en favor del siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton a finales del año pasado.

Hamilton aún no ha subido al podio con su nuevo equipo en 17 carreras.

Con información de Reuters