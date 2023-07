El regreso de Ricciardo no cambia nada respecto a mi futuro, dice "Checo" Pérez

El piloto de Red Bull Sergio Pérez desestimó el jueves una amenaza por el regreso de Daniel Ricciardo a la parrilla de Fórmula Uno en el Gran Premio de Hungría, diciendo que esta situación no cambia nada para él.

El mexicano es segundo en el campeonato, pero a 99 puntos de su compañero de equipo y bicampeón del mundo Max Verstappen después de 10 carreras de un total de 22.

Ricciardo ha reemplazado por el resto de la temporada al novato holandés Nyck de Vries en AlphaTauri, el equipo hermano de Red Bull, y el australiano ha sido abierto al ser consultado sobre si quiere ocupar el asiento de Pérez.

El contrato de Pérez expira a finales del próximo año, pero la abrupta salida de De Vries ha servido como recordatorio de que Red Bull tiene un historial de cambios en sus pilotos bajo contrato.

"Me alegro por Daniel, está muy motivado por volver, así que enhorabuena", dijo Pérez a periodistas en el Hungaroring. "Es una gran oportunidad para él".

"Por mi parte, no cambia nada porque conduzco para Red Bull (...) A más de la mitad de la parrilla le gustaría conducir para Red Bull. Así que no cambia nada".

Pérez ganó dos de las cuatro primeras carreras de la temporada y había desafiado a Verstappen por el liderato de la general antes de que el piloto neerlandés se escapara. Verstappen ha ganado las últimas seis pruebas y comenzó las últimas cinco en la pole position.

Pérez no se ha clasificado entre los 10 primeros en sus últimas cinco carreras, y solo ha subido una vez al podio en el mismo periodo, pero dijo que su futuro sigue estando en sus manos.

"He tenido una mala racha, es cierto, pero también he tenido un gran inicio de temporada", dijo el mexicano. "Tengo confianza. He hecho mi trabajo, he hecho mi preparación y estoy listo para un gran fin de semana fuerte. Eso es todo lo que puedo hacer".

El jefe de Red Bull, Christian Horner, dijo esta semana que el equipo planeaba mantener su alineación sin cambios en 2024.

Con información de Reuters