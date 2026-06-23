El estadio Mario Alberto Kempes cumplió 48 años, un lugar que vio nacer al Santo Oficial de la Selección Argentina

El estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, uno de los mejores de la Argentina.

Llegó el Mundial 2026 y no hay cábala que alcance. La ansiedad que provoca la idea de una cuarta estrella no tiene límites. En este contexto, Córdoba ofrece una experiencia que incluye historia deportiva, pasión y un cura al que rezarle para que Argentina vuelva a levantar la copa.

El estadio Mario Alberto Kempes comenzó a construirse en 1975 con el objetivo de ser una de las sedes del XI Campeonato Mundial de Fútbol “Argentina ’78”. El 16 de mayo de 1978 se inauguró con un partido entre la Selección Argentina y un combinado de la Liga Cordobesa, con victoria por 3 a 1 del equipo nacional, dirigido por César Luis Menotti, el polémico DT del Seleccionado Nacional de esos años.

En ese campo de juego se disputaron grandes encuentros del Mundial 78. Pisaron el césped de ese estadio las selecciones de Alemania Federal, Austria, Holanda, México, Túnez, Escocia, Perú e Irán. Tal fue el furor por esa cancha que aún hoy sigue siendo un lugar de peregrinaje para los austriacos que lo consideran suelo sagrado.

La historia se remonta al 21 de junio de 1978 cuando Alemania y Austria se enfrentaron en la segunda ronda. Esa jornada marcó la primera victoria en un partido oficial para Austria sobre Alemania desde 1931. Hoy en día, el partido se recuerda en Austria como Das Wunder von Córdoba (el milagro de Córdoba) y en Alemania como Die Schmach von Córdoba (la desgracia de Córdoba).

Otro de los encuentros que quedó en la memoria de los fanáticos fue el partido entre Holanda y Alemania disputado el 18 de junio de 1978. Según la prensa local e internacional fue el partido más vibrante del certamen.

Luego de haber sido una de las principales sedes del Mundial 78, el Estadio Mario Alberto Kempes se ha convertido en la sede de grandes encuentros futbolísticos. Con capacidad para 57.000 espectadores, la cancha ha sido sede de partidos por las eliminatorias de la Selección y campo de juego del clásico Boca - River.

El estadio se bautizó en honor a Mario Alberto Kempes, apodado El Matador, el ex delantero de la Selección Argentina que fue el máximo goleador de ese mundial y coronó como Campeón Mundial al país. Desde su inauguración a la fecha, el lugar se ha convertido en uno de los puntos de realización de actividades deportivas, artísticas y culturales más importantes de la provincia.

El Santo Cura Brochero (foto: gentileza Agencia Ronda de Córdoba).

Hoy en día el Museo del Estadio Mario Alberto Kempes se puede visitar y sus horarios están disponibles en el sitio web oficial de la Agencia Córdoba Deportes, deportes.cba.gov.ar. Es importante destacar que la visita incluye un recorrido por distintos sectores del estadio, ideal para los fanáticos del deporte.

El aniversario del campo de juego coincide con la proximidad del Mundial y Córdoba se prepara para estar a la altura de las circunstancias. Además del festejo por el casi medio siglo del estadio, la provincia propone un recorrido para que los hinchas puedan conocer los destinos turísticos en un tour que combina pasión futbolera con fe religiosa.

Con la campaña “Brochero, santo oficial de la Selección Argentina”, la provincia de Córdoba invita a descargar una estampita digital del santo cordobés, compartirla como cábala mundialista y, al mismo tiempo, descubrir el Camino de Brochero, uno de los recorridos turísticos, culturales y espirituales más importantes de Córdoba.

El Camino de Brochero se divide en cinco rutas principales que permiten conocer las distintas facetas de su vida y su obra. Desde la infancia en Villa Santa Rosa de Río Primero hasta la misión pastoral en la Villa que ahora lleva su nombre.

El trayecto no solo es un homenaje a la vida de un santo, sino también una oportunidad para descubrir los paisajes más hermosos de Córdoba. Cada rincón, cada iglesia, cada capilla y cada obra son testigos de un legado que sigue vivo en el corazón de los cordobeses. Es una invitación a sumergirse en la historia, la cultura y la fe, mientras se disfruta de un entorno natural incomparable.

Para descargar la imagen del santo y rezar para que la celeste y blanca consiga la cuarta estrella se puede ingresar a https://caminodebrochero.cba.gov.ar/, donde además de descargar la estampita, los usuarios pueden conocer más sobre la vida y legado del Cura Gaucho y explorar los distintos circuitos que forman parte del recorrido.