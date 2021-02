El exfutbolista destruyó al periodista deportivo en vivo.

No pasó inadvertido. En la noche de ESPN FC, Alejandro Fantino se refirió a Sebastián Domínguez de una forma que no le gustó al ex defensor de Vélez Sarsfield. Sin chances de poder responderle al aire, el actual panelista de F90 aprovechó la cámara para responderle al periodista y destrozarlo ante la mirada atenta del "Pollo" Vignolo.

Agradeciéndole a Juan Simón por haberlo defendido, luego Seba Domínguez fue advertido por Luciana Rubinska: "Te quiso elogiar fantino". ¿Cuál fue la respuesta de quien supo ser capitán, entre otros equipos, de Newell's Old Boys? "Sí, sí, pero se olvidó de que yo había aclarado lo que dije en primera instancia. Contó una partecita, nomás. Después sí, le dio para adelante. Algo que hace habitualmente, ¿no?".

"Primero te pega, y después te da para adelante. No pasa nada. No estoy enojado, pero son cosas que por ahí...", agregó Domínguez, visiblemente molesto por la actitud de Alejandro Fantino. Sorprendida, Rubinska acotó: "Yo conocí otro Seba Domínguez". Lejos de calmarse, quien colgó los botines en el año 2017 para dedicarse al periodismo deportivo le contestó a su compañera: "Bueno, no me conocías tanto".

Fantino apuró a Riquelme: los jugadores que quiere para Boca

Mientras en Boca se viven momentos de mucha tensión entre el plantel, la dirigencia y el Consejo de Fútbol, en la mesa de ESPN decidieron analizar el mercado de pases del club. Hasta el momento, el Xeneize incorporó tan sólo a Marcos Rojo; mientras que Cristian Pavón regresó de su préstamo de LA Galaxy, aunque es poco probable que continúe. Consciente de esto, Alejandro Fantino apuró a Juan Román Riquelme en TV y le pidió cuatro futbolistas.

Mientras los periodistas Miguel Simón, Luciana Rubinska, y los ex futbolistas Juan Simón y Diego Latorre lo escuchaban atentamente, Fantino le pidió expresamente a la directiva de Boca, que tiene a Riquelme como uno de los encargados en sumar futbolistas.

"Voy a tirar algunos nombres de jugadores para Boca. Seguro se van a reír para rato. Y me la recontra banco. Seguramente me van a gastar en las redes sociales. (Damián) Musto es un jugador para Boca. Me parece un jugador para Boca. El Pulga Rodríguez también es un jugador para Boca. ¿Por qué no puede jugar si juega bien todos los partidos?", señaló el conductor.