Boca: las polémicas peleas entre Tevez y Riquelme

En Boca no hay paz. Hace poco más de una semana, y pese a que el club venía de consagrarse en la Copa Diego Armando Maradona, el equipo de Miguel Ángel Russo ha sido puesto en la mira por parte de la dirigencia, en la que Juan Román Riquelme (vicepresidente 2º) sin dudas tiene influencia. Luego de las críticas de Jorge Bermúdez -miembro del Consejo de Fútbol- hacia Carlos Tevez por haberse tomado una foto junto al ex presidente Daniel Angelici, se instaló un debate: ¿quién es más conflictivo? ¿Román o El Apache?

La forma en la que el Xeneize quedó eliminado en la semifinal de la Copa Libertadores ante Santos, y el bajo nivel de juego que viene teniendo hace un tiempo generó molestias en la directiva. Por supuesto que todo se ha magnificado aún más con el audio de Bermúdez cuestionando a Tevez, y con las versiones de que Riquelme no está a gusto con varios futbolistas e incluso con el propio Russo.

Durante el programa radial Fútbol 910, emitido por La Red, los periodistas Toti Pasman y El Talibán realizaron un listado con los nombres de los futbolistas y entrenadores con los que Tevez y Riquelme se pelearon a lo largo de su respectiva carrera. Justamente, ambos protagonistas se han lanzado dardos en los últimos años. En principio, Román fue el que comenzó a criticar a Boca tras las eliminaciones con River, detalle por el cual generó la molestia en el Apache.

Pese a que limaron asperezas tras la llegada del ídolo a la dirigencia y a que hoy trabajan juntos en el club de sus amores, los conflictos de los ídolos los han acompañado en reiteradas oportunidades de sus vidas.

La lista de los jugadores y entrenadores con los que Tevez se peleó lo largo de su carrera:

Entre los nombres con los que se peleó Carlos Tevez a lo largo de su carrera, resaltan Roberto Mancini (entrenador Manchester City), Gustavo Roberti (ayudante de campo del Vasco Arruabarrena en Boca), Vasco Arruabarrena (entrenador de Boca), Guillermo Barros Schelotto (entrenador de Boca), Nicolás Burdisso (director deportivo de Boca), Gustavo Alfaro (entrenador de Boca), Agustín Orion (compañero de equipo en Boca), Juan Simón (manager de Boca), Edwin Cardona (compañero de equipo en Boca), Alejandro Sabella (entrenador de la Selección Argentina), Raúl Cascini (ex compañero en Boca y miembro del Consejo de Fútbol), Marquinhos (compañero de equipo en Corinthians), Daniel Scioli (candidato a presidente de la Nación), y con el propio Juan Román Riquelme.

La lista de los jugadores y entrenadores con los que Riquelme se peleó lo largo de su carrera:

Entre los nombres con los que se peleó Carlos Tevez a lo largo de su carrera, resaltan Diego Maradona (entrenador de la Selección Argentina), Mauricio Macri (presidente de Boca), Martín Palermo (compañero de equipo en Boca), Guillermo Barros Schelotto (compañero de equipo en Boca), Agustín Orion (compañero de equipo en Boca), Oscar El Maestro Tabárez (entrenador de Boca), Manuel Pellegrini (entrenador de Villarreal), Louis Van Gaal (entrenador en Barcelona), Julio Falcioni (entrenador de Boca), Rolando El Flaco Schiavi (ex compañero de equipo en Boca), Pablo Migliore (ex compañero de equipo en Boca), Julio César Cáceres (compañero de equipo en Boca), Daniel Angelici (presidente de Boca), Guillermo Burdisso (manager de Boca), Santiago Silva (compañero de equipo en Boca), Rodolfo Arruabarrena (ex compañero de equipo en Boca), Pol Fernández (jugador de Boca), Cristian Traverso (Boca) y con el propio Carlos Tevez.

En definitiva, ¿quién es el más conflictivo en Boca? ¿Tevez o Riquelme? Será cuestión de los hinchas sacar sus propias conclusiones.