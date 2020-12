Los conductores se sacaron chispas al aire de ESPN.

Los periodistas Mariano Closs y Alejandro Fantino tuvieron un explosivo cruce al aire de ESPN. Quien relató Boca-Inter dejó en ridículo al conductor de ESPN FC. Tal fue la molestia del ex-Animales Sueltos, que ante un comentario de su colega sólo atinó a decir: "Esa es una chicana que no te puedo aceptar".

Tras la victoria de Boca sobre Inter por penales, y la posterior clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores, en ESPN FC quisieron hacer hincapié en los aspectos anímicos de lo que significó para el Xeneize jugar un encuentro en la noche del 9 de diciembre. Justamente, en dicha jornada se cumplieron dos años de aquella final que Boca perdió ante River en Madrid, en 2018, y para Fantino eso pesó a la hora de no poder plasmar en cancha la mejor versión del elenco dirigido por Russo.

Ante esta teoría, Mariano Closs lanzó sin piedad: "O sea, Fabra se hizo el gol en contra porque pensó que era el 9/12. Andrada atajó mal y sacó mal porque era el 9/12". Allí, Fantino se molestó y respondió: "Esa es una exageración, una chicana tuya que no puedo aceptar. Ni un extremo ni el otro".

"Yo no hablo de extremos, yo analizo fútbol", retrucó Closs, de forma tajante. Ante este tenso momento, Alejandro Fantino defendió su postura y la de su colega Luciana Rubinska (cuya opinión también fue enfocada en el plano anímico).

Visiblemente molesto, Fantino aseguró: "Dentro del fútbol, nosotros con Luciana consideramos que hay cuestiones anímicas en el inconsciente que operan sobre el consciente. Consideramos el fútbol en un todo. Pero bueno, son posturas diferentes y es valorable la tuya, como la de Luciana y la mía".

Boca triunfó por penales y se metió en los cuartos de Copa Libertadores

Tras el triunfo en Porto Alegre, Boca no la tuvo fácil en la vuelta de octavos por la Copa Libertadores. Inter fue muy superior y se lució en la Bombonera, por eso terminó sufriendo. El resultado final fue derrota por 1-0 pero luego de una tanda de penales para el infarto, el campeón del fútbol argentino logró el ansiado pase a los cuartos de final en el certamen más importante de América.

El primer tiempo del equipo de Miguel Ángel Russo fue de los peores durante el ciclo del entrenador. Los once dispuestos por el DT no lograron encontrarse en la cancha y se vieron totalmente superados por la visita. La defensa tuvo fallas, especialmente en los laterales y mantuvo el cero durante la primera parte por los grandes rendimientos de Carlos Izquierdoz y Esteban Andrada (con varias tapadas en su haber). El mediocampo no pudo ante la velocidad de los jugadores de Inter y los de adelante quedaron desconectados del resto.