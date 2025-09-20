Espanyol vs Valencia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Liga

Espanyol recibirá a Valencia, en el marco de la fecha 6 de la Liga, el próximo martes 23 de septiembre a partir de las 14:00 (hora Argentina), en el el Cornellá-El Prat.

Así llegan Espanyol y Valencia

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol sacó un empate por en su visita a Real Madrid. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 empate. Ha recibido 5 goles en su arco y ha marcado 8 tantos en el rival.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia obtuvo un punto gracias a un empate en frente a Athletic Bilbao. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 2 y ha empatado 1, con 4 goles a sus rivales y han vencido su valla 8 veces.

Los equipos tienen resultados opuestos jugando como local o visitante. Espanyol es una fortaleza como local: sumó su tercer triunfo consecutivo en el estadio RCDE Stadium. Valencia atraviesa una racha adversa fuera de su casa. Nunca pudo sumar ni un punto al perder cada uno de sus encuentros como visitante.

Las últimas veces que se vieron las caras, no hubo un claro dominante en los resultados y firmaron tablas en los cinco choques. Jugaron por última vez en esta competencia el 22 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y el partido finalizó con un empate a 1.

El local se ubica en el tercer puesto con 10 puntos (3 PG - 1 PE), mientras que el visitante tiene 4 unidades y se coloca en décimo quinto lugar de la tabla (1 PG - 1 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 12 4 4 0 0 6 2 Barcelona 10 4 3 1 0 10 3 Espanyol 10 4 3 1 0 3 4 Betis 9 6 2 3 1 2 15 Valencia 4 4 1 1 2 -4

Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga

Fecha 6: vs Valencia: 23 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Girona: 26 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Betis: 5 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Real Oviedo: 17 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga

Fecha 6: vs Espanyol: 23 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Real Oviedo: 29 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Girona: 4 de octubre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Alavés: 20 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Horario Espanyol y Valencia, según país