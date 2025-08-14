Espanyol vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Liga

Los Espanyolistas y el Atleti comenzarán, el próximo domingo 17 de agosto, su camino en una nueva temporada de la Liga. El duelo se jugará desde las 16:30 (hora Argentina), en el el Cornellá-El Prat.
Con 1 victoria y 4 empates en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 29 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.
¿En qué jornada juega el clásico Espanyol?
El derbi catalán, el partido que esperan los fanáticos de Espanyol y Barcelona, llegará en la jornada 18.
¿En qué jornada juega el clásico Atlético de Madrid?
Y a Atlético de Madrid le tocará ser local cuando enfrente a Real Madrid por el Derbi de Madrid durante la fecha 7.
Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 2: vs Real Sociedad: 24 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs Osasuna: 31 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Mallorca: 15 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 2: vs Elche: 23 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs Alavés: 30 de agosto - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Horario Espanyol y Atlético de Madrid, según país
- Argentina: 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas