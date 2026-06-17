Escocia quiere mantener alto su ánimo en Boston, pero Marruecos podría echar a perder la fiesta

FOTO DE ARCHIVO. Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo C - Haití vs Escocia

Escocia ha empezado con buen pie en el Mundial, con su victoria 1-0 sobre Haití en el debut ‌por el Grupo C, y ‌con su "Tartan Army" de aficionados ganándose el corazón de Boston.

Pero su regreso a la ciudad el viernes podría empañar el ánimo reinante cuando enfrente a la selección de Marruecos que dejó grandes impresiones en su primer partido. Los norteafricanos, semifinalistas del Mundial hace cuatro años, empataron 1-1 con Brasil y podrían dar la vuelta al ​guión del grupo.

Una ⁠victoria sobre Escocia les garantizaría casi con toda seguridad el pase ‌a la siguiente ronda con cuatro puntos y, ⁠dada su fluidez de juego y la ⁠confianza mostrada ante Brasil -en contraste con la deslucida actuación de Escocia-, entrarán merecidamente al partido como favoritos.

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Hace cuatro años, Marruecos -que coorganizará el Mundial de ⁠2030 junto con Portugal y España- venció a Bélgica, ​España y Portugal en su inesperada trayectoria hasta ‌las semifinales.

En esta ocasión, parece ser ‌un equipo aún más eficaz, gracias al DT Mohamed Ouahbi -que ⁠asumió el cargo hace tres meses y llevó a Marruecos a ganar el Mundial Sub-20 el año pasado-, quien ha incorporado al equipo a una serie de jóvenes promesas. Uno de ellos ya ha ​destacado en ‌el Mundial.

El centrocampista Ayyoub Bouaddi, de 18 años, se mostró totalmente cómodo frente a Brasil en su primer partido internacional oficial tras su reciente cambio de selección para representar a Marruecos en lugar de a Francia.

Bouaddi se movió por ⁠el campo con soltura, buscando constantemente el balón en una actuación que habrá hecho que el seleccionador de Escocia, Steve Clarke, se fije en él.

Escocia ganó su primer partido en un Mundial en 36 años al vencer a Haití, pero durante gran parte de ese encuentro irregular se notó claramente la presión por romper esa maldición. Los tres puntos le sitúan ‌en lo más alto del grupo y han aliviado considerablemente la tensión sobre los jugadores de Clarke.

"Creo que ellos (los jugadores) están más relajados", afirmó el segundo entrenador de Escocia, Steven Naismith. "Hemos cumplido algunos objetivos y ahora contamos con una victoria en la fase de grupos del ‌Mundial. Tenemos puntos".

"Creo que, cuanto más tiempo estás en el torneo, más te vas acostumbrando y todo se va asentando. Así que, sí, espero que ‌todo el mundo ⁠esté un poco más relajado el viernes".

Sin embargo, el equipo no estará exento de presión, ya que ​necesita sumar al menos un punto contra los norteafricanos si quieren evitar un partido a vida o muerte contra el pentacampeón mundial Brasil en la última jornada.

Con información de Reuters