En 20 segundos, Lukaku demuestra su valía para Bélgica en Mundial

Romelu Lukaku, de Bélgica, celebra después de que Mohamed Hany, de Egipto, marcara un autogol que supuso el primer tanto de Bélgica

Romelu Lukaku llevaba poco más de 20 segundos en el terreno de juego cuando su ‌potencia y persistencia obligaron ‌al defensa egipcio Mohamed Hany a introducir el balón en su propia portería, lo que subraya el valor del delantero para Bélgica en este Mundial.

Bélgica y Egipto empataron 1-1 en el Grupo G el lunes, después de que Emam Ashour adelantara al equipo del norte de África en ​el primer tiempo.

Bélgica ⁠tenía dificultades para lograr el empate hasta que el ‌corpulento Lukaku entró en acción y tuvo un ⁠impacto inmediato, resistiendo el embate ⁠de dos defensores mientras el balón rebotaba en Hany y entraba en la red.

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"Vimos el impacto de Lukaku cuando entró al ⁠campo", dijo el seleccionador belga Rudi Garcia.

El delantero ​pasó gran parte del año pasado fuera del ‌equipo, ya que solo disputó ‌69 minutos con el Napoli italiano la temporada pasada.

Pero ⁠tras su regreso para los dos partidos amistosos de junio, Lukaku ha demostrado su valía. Marcó su gol número 90 con la selección en la victoria 2-0 sobre Croacia, ​y dio ‌una asistencia saliendo desde el banquillo en la goleada 5-0 a Túnez.

El gol frente a Egipto no pasará a la historia como suyo, pero bien podría haberlo hecho, tal fue su influencia en ⁠él.

Lukaku no está en condiciones de ser titular tras un periodo tan prolongado de baja, pero Bélgica espera que pronto pueda pasar de ser un suplente de impacto al once inicial.

"Me alegra que se haya recuperado, porque Bélgica no tiene otro jugador como él", dijo García recientemente a periodistas. "Tendremos que cuidarlo. Sé ‌que todos quieren verlo de titular, pero iremos paso a paso".

Lukaku ya no tiene la velocidad ni la movilidad de antes, sino la potencia y la astucia necesarias para intimidar a los defensores.

Charles De Ketelaere, titular ante Egipto, no ofrece las ‌mismas cualidades, mientras que Dodi Lukebakio carece de experiencia internacional. El otro delantero de la plantilla, Matías Fernández-Pardo, es quizás una promesa ‌a futuro.

El próximo ⁠partido de Bélgica será contra Irán el domingo, antes del último encuentro de la fase ​de grupos ante Nueva Zelanda el 26 de junio. Ambos equipos se centrarán en cómo neutralizar la amenaza de Lukaku.

Con información de Reuters