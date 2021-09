El regreso más esperado: Manu Ginóbili vuelve a los San Antonio Spurs con un nuevo rol en el equipo

Luego de su retiro del básquet en 2018, Emanuel Ginóbili vuelve a los San Antonio Spurs en donde cumplirá un nuevo rol. Enterate los detalles.

Emanuel Ginóbili dejó todo en cada pelota siempre, supo ser uno de los pilares de los San Antonio Spurs en cada anillo conseguido y dejó una huella imborrable con su camiseta. Desde su retiro en 2018 lo esperaban con los brazos abiertos para ser parte de la franquicia texana y finalmente el sueño se les cumplió. El argentino estará nuevamente en el equipo pero cumpliendo otras funciones.

Con 44 años y lejos de entrar a jugar de nuevo el campeón olímpico en Atenas 2004 se enfocará en otros aspectos deportivos y lo hará junto al entrenador con el que ganó todo, Gregg Popovich. Según informó el periodista norteamericano de ESPN Adrian Wojnarowski será el asesor especial de operaciones y junto al técnico apuntarán al desarrollo tanto fuera como dentro de la cancha de la joven plantilla que posee San Antonio.

La organización de la franquicia insistió en reiteradas ocasiones para contar con los servicios de Manu. Es que no sólo trascendió como deportista, y eso desde la cúpula de los Spurs lo tuvieron en cuenta para traerlo nuevamente a ser parte del lugar en el que obtuvo cuatro anillos de campeonato e infinidad de reconocimientos.

En los primeros años luego del retiro se mantuvo alejado del básquet. En Estados Unidos haciendo vida normal, el exjugador nacido en Bahía Blanca estaba totalmente desconectado de lo que lo vio brillar y entrenaba otros deportes como por ejemplo el tenis. Pero el tiempo lo devolvió a uno de sus amores y seguramente le será difícil despegarse.

El spot para Space Jam 2

El pasado 20 de agosto Manu Ginóbili sorprendió a sus fans al exhibir la publicación de un spot de la película Space Jam 2 con la participación del bahiense junto a LeBron James, Bugs Bunny, el Gato Silvestre y otros Looney Tunes, en el que escondió un guiño a los hinchas de Boca Juniors que fue muy celebrado en las redes sociales.

En el spot promocional para la plataforma de streaming HBO Max se lo ve charlando con los Looney Tunes tras ser presentado por el propio Silvestre como "oro olímpico, cuatro veces campeón de la NBA y sexto hombre", ya que durante gran parte de su carrera en los San Antonio Spurs tuvo ese rol, saliendo desde la banca, y por el que ganó el premio al mejor en ese rubro en la temporada 2007-2008.

El bahiense, taza en mano de los Tunes junto a sus cuatro anillos, ingresa en el vestuario del equipo perdedor (el marcador está 1039 a 37 al entretiempo) para iniciar un simpático intercambio con los protagonistas. "Hace tres años que no toco una pelota eh, no no, de jugar ni hablar", alega el mágico zurdo para dejar boquiabierto al Pato Lucas.

Sobre el final del video Silvestre lanza la famosa frase del "Pollo" Sebastián Vignolo que tanto revuelo generó: "¿Y si te llama Román?", a lo que el argentino responde: "Ahí me mataste".