Venezuela vs Perú por Eliminatorias: cuándo juegan, horario y cómo ver en vivo

La selección peruana buscará dar el golpe en Maturín para superar a Venezuela en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Los dirigidos por Óscar Ibáñez vienen de conseguir una importante victoria por 3-1 ante Bolivia, lo que les permitió sumar tres puntos vitales y acercarse a la zona de repechaje. Por su parte, la Vinotinto cayó 2-1 ante Ecuador y ahora está obligada a defender su localía para no ser superada por los incas.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Perú y Venezuela, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Perú y Venezuela?

Perú visitará a Venezuela el martes 25 de marzo a las 21:00 horas (Argentina) en el Estadio Monumental de Maturín, por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El partido será transmitido en vivo por DSports, mientras que también podrás seguirlo por streaming a través de DGO+.

La Blanquirroja llega a este encuentro con la moral en alto tras conseguir su primera victoria en estas Eliminatorias al derrotar a Bolivia por 3-1 en la fecha pasada. Este triunfo fue especialmente significativo para el entrenador Óscar Ibáñez, quien logró su primera victoria al frente del seleccionado peruano en lo que fue su debut oficial en el cargo.

Con 10 puntos en la tabla, Perú se ubica actualmente en el noveno puesto, apenas dos unidades por debajo de Venezuela. Una victoria como visitante pondría a los incas por encima de la Vinotinto y los acercaría considerablemente a Bolivia, que ocupa actualmente el séptimo lugar con 13 puntos, última posición que otorga el repechaje para el Mundial 2026.

Sin embargo, el desafío para los peruanos no será sencillo, ya que todavía no han podido ganar como visitantes en estas Eliminatorias. Más preocupante aún es que no han logrado anotar ni un solo gol jugando fuera de casa durante todo este ciclo clasificatorio, lo que representa una debilidad que deberán superar si quieren llevarse los tres puntos de Maturín.

Por su parte, Venezuela atraviesa un momento complicado tras su destacada participación en la Copa América del año pasado, donde llegaron a cuartos de final. El conjunto dirigido por Fernando Batista acumula ocho partidos sin conocer la victoria en todas las competiciones y solo ha sumado tres puntos de los últimos 21 posibles en las Eliminatorias.

A pesar de este mal momento, los venezolanos tienen a su favor que siguen invictos como locales en este ciclo clasificatorio, habiendo obtenido 10 de sus 12 puntos en condición de local. De hecho, lograron empatar 1-1 tanto con Argentina como con Brasil en sus dos últimos partidos de local, lo que demuestra que son un rival difícil cuando juegan ante su público.

El historial reciente favorece a los peruanos, que llevan ocho partidos invictos contra Venezuela en todas las competiciones. La última visita de Perú a tierras venezolanas terminó con victoria por 2-1 en noviembre de 2021, mientras que Venezuela no derrota a los incas como local desde hace casi 12 años, cuando se impusieron por 3-2 en las Eliminatorias para el Mundial 2013.

Formaciones probables de Venezuela y Perú

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu González, Yordan Osorio Mejías, Nahuel Ferraresi, Miguel Ángel Navarro Makoun; Eduard Bello Vargas, Tomás Rincón, Telasco Segovia, Jefferson Savarino; Salomón Rondón, Josef Martínez.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Miguel Trauco; Wilder Cartagena Aquino, Renato Tapia, André Carrillo; Andy Polo, Edison Flores; Paolo Guerrero.

Venezuela vs Perú: Ficha técnica