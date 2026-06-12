El técnico checo Koubek dice que ganó el mejor equipo tras la derrota ante Corea del Sur

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - Corea del Sur vs República Checa - Estadio Guadalajara, Guadalajara, México - 11 de junio de 2026. El entrenador de la República Checa, Miroslav Koubek

​El seleccionador de República Checa, Miroslav Koubek, elogió el esfuerzo de sus jugadores en la derrota ante ‌Corea del Sur en ‌el estreno mundialista el jueves, pero dijo que ganó el mejor equipo y que su selección debía mostrar más garra en ataque para seguir con vida en el torneo.

Corea del Sur remontó un gol en contra para vencer 2-1 a los checos en el Grupo A, ​infligiendo a los hombres ⁠de Koubek su primera derrota después de una ‌racha de seis partidos invictos.

"Realmente cometimos algunos errores, ⁠pero también generamos oportunidades. Nuestro rival ⁠fue muy rápido", dijo Koubek a periodistas. "Ganó el mejor equipo".

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"Tuvimos que luchar y lo hicimos", agregó. "Ahora tenemos que seguir ⁠adelante. Necesitamos ser más ofensivos y creativos en los ​últimos 30 metros. En ataque tenemos ‌margen de mejora".

Ladislav Krejci adelantó ‌a los checos con un buen cabezazo mientras dominaban ⁠en el juego aéreo, pero Hwang In-beom empató poco después y luego pasó a ser asistente para el gol de la victoria del suplente Oh Hyeon-gyu.

Koubek también dijo ​que los ‌checos necesitaban ver más de jugadores clave como el delantero Patrik Schick y el mediapunta Pavel Sulc, a quienes sustituyó en la segunda mitad después de que ambos parecieran agotados por la alta ⁠temperatura.

Los checos se enfrentarán ahora a Sudáfrica el 18 de junio.

"Nos mediremos a un rival difícil y acabamos de enfrentarnos a un rival difícil", dijo Koubek. "Era nuestra obligación jugar hasta el final, así que está claro que los jugadores están agotados".

Pese a la primera derrota del técnico de 74 años ‌desde que asumió el cargo, Koubek encontró aspectos positivos, especialmente el desempeño en el mediocampo de Alexandr Sojka, quien disputó su primer partido oficial como internacional.

También restó importancia al viaje que espera a los checos, que irán a Atlanta la ‌próxima semana para enfrentar a los sudafricanos, mientras que los coanfitriones y líderes del Grupo A, México, jugarán contra Corea del ‌Sur en ⁠Guadalajara.

"Simplemente tenemos que convivir con ello, porque eso es lo que otros planearon para nosotros", ​dijo Koubek. "Nuestro equipo de logística es bueno, pero no es ideal que tengamos que viajar tanto".

Con información de Reuters