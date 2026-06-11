El Real Madrid recurre a Mourinho para recuperar la estabilidad y poner fin a la sequía de títulos

FOTO DE ARCHIVO: Primeira Liga - Benfica vs S.C. Braga

​El Real Madrid nombró este jueves a José Mourinho ‌como su nuevo ‌entrenador con un contrato de tres años, volviendo a confiar en el técnico portugués que en su día le dio un título de LaLiga ​y que ⁠batió todos los récords, pero ‌que no ha vuelto ⁠a ganar un ⁠campeonato nacional desde que abandonó la capital española.

"José Mourinho se incorporará ⁠al Real Madrid el ​próximo 13 de julio, ‌día que dará ‌comienzo la pretemporada", dijo el Real ⁠Madrid en un comunicado.

El Real Madrid sufrió un final humillante en su campaña local, ​con ‌el Barcelona asegurándose el título de liga tras una victoria por 2-0 en "El Clásico" a principios de este ⁠mes.

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Fue la primera vez en 94 años que la liga española se decidía en un encuentro entre los dos acérrimos rivales.

El club, que tiene el récord ‌de 15 títulos de la Liga de Campeones, tampoco ha logrado superar la fase de cuartos de final en las dos ‌últimas competencias europeas, lo que ha llevado al presidente del club, Florentino ‌Pérez, ⁠a actuar con decisión tras dos temporadas sin ​un título importante.

Con información de Reuters