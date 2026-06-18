El Real Madrid ficha a Konaté como agente libre

FOTO DE ARCHIVO: Ibrahima Konaté del Liverpool durante el calentamiento previo al partido en Anfield, Liverpool, Reino Unido

​El Real Madrid ha fichado al defensa francés Ibrahima ‌Konaté como ‌agente libre, ha anunciado el jueves el club de LaLiga, que se ha hecho con los servicios del central con un contrato hasta junio ​de 2030.

El ⁠jugador de 27 años, ‌que actualmente se encuentra ⁠disputando el Mundial ⁠con la selección francesa, procede del Liverpool tras no haber llegado ⁠a un acuerdo para ​renovar su contrato y ‌seguir en Anfield.

Se ‌convierte así en uno de ⁠los primeros fichajes de José Mourinho desde su regreso para una segunda etapa ​al ‌frente del equipo, junto a Bernardo Silva y Marc Cucurella.

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Konaté pasó cinco temporadas en el Liverpool tras ⁠llegar procedente del RB Leipzig en 2021, disputando 183 partidos y desempeñando un papel clave cuando el equipo se proclamó campeón de la Premier League en la ‌temporada 2024-25, donde formó una sólida pareja defensiva con el capitán Virgil van Dijk.

Durante su etapa en el club, también ganó ‌dos Copas de la Liga y la Copa FA, y quedó ‌subcampeón ⁠de la Liga de Campeones en 2022.

Con información de Reuters