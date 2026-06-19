El pato Dawn se viste con la bandera de Escocia para unirse al "Tartan Army" en marcha con gaitas

Imagen de archivo de la "Tartan Army" de Escocia en camino al estadio de béisbol Fenway Park de Boston, Massachusetts, EEUU.

Un ​pato de Providence, con muchos seguidores en las redes sociales, se convirtió en la ‌mascota no oficial ‌de la afición escocesa al unirse a la "Tartan Army" en la marcha de gaitas previa al partido del viernes.

El pato Dawn, también conocido como Dawny, lució una bandera escocesa en la espalda junto con su habitual medallón ​dorado para encabezar ⁠la marcha en Rhode Island antes del ‌partido del viernes de la Copa ⁠del Mundo contra Marruecos.

Es ⁠el último pato en sumarse al evento deportivo, después de que los aficionados mexicanos adoptaran a Merlín ⁠como su mascota no oficial.

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Dawn es ​muy conocido como el "pato animador" ‌y saltó a la fama ‌en 2024 cuando asistió a un partido ⁠del equipo de baloncesto Providence College Friars. Sin embargo, pronto se le prohibió la entrada al estadio por motivos relacionados con el ​bienestar ‌animal.

No obstante, Dawn sigue asistiendo con frecuencia a eventos por todo Providence y cuenta con más de 30.000 seguidores en Instagram. Se unió al "Tartan Army" en ⁠la marcha después de que un gran número de aficionados escoceses decidieran quedarse en Providence, a unos 40 kilómetros del estadio que acoge sus dos primeros partidos del Grupo C.

Los aficionados escoceses también se adueñaron de Boston, donde casi agotaron las ‌existencias de cerveza de los bares locales.

"Estos han sido ocho de los días más divertidos que se han vivido en la ciudad de Providence en mucho tiempo, y eso se debe ‌en gran parte a nuestros nuevos mejores amigos de Escocia", declaró el alcalde de Providence, Brett Smiley, ‌a NBC10.

Escocia ⁠viene de ganar por 1-0 a Haití y espera asegurarse su pase ​a octavos de final antes del partido del miércoles contra Brasil en Miami.

Con información de Reuters