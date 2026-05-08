El éxito efimero del Botafogo tras convertirse en una SAD insólita en Brasil

El fútbol sudamericano atraviesa un momento de introspección profunda respecto a sus modelos de gestión. Lo que comenzó como una promesa de profesionalismo y lluvia de dólares, hoy muestra fisuras tanto en el gigante brasileño como en los laboratorios de gestión personalista del ascenso argentino.

El "efecto Textor" en Botafogo: de la gloria a la intervención

El caso de John Textor en el Botafogo es el ejemplo más gráfico de la volatilidad de las Sociedades Anónimas del Fútbol (SAF). En apenas cuatro años, el empresario estadounidense recorrió el arco completo: compró el 90% de las acciones, invirtió millones para ganar la primera Copa Libertadores en la historia del club y, hoy, se encuentra apartado de la gestión por un tribunal arbitral.

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La caída fue tan estrepitosa como el ascenso. Bajo el esquema de "multipropiedad", Textor utilizó al club carioca como una pieza de ajedrez financiera para sanear sus otros activos, como el Olympique de Lyon. El resultado es una deuda asfixiante que hoy alcanza los 2.500 millones de reales (unos 440 millones de dólares). Mientras Textor se refugia en el "show" y las promesas a los jugadores en la tribuna, el estado brasileño ha tenido que intervenir para proteger a una institución centenaria de la debacle financiera.