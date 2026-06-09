El escocés Robertson lleva el sueño de Jota al Mundial

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Liga de Campeones - Entrenamiento del Liverpool - AXA Training Centre, Liverpool, Reino Unido - 9 de diciembre de 2024. Andrew Robertson y Diogo Jota, del Liverpool, durante un entrenamiento

El ​capitán de Escocia, Andy Robertson, dijo que jugará en el Mundial en ‌memoria de su ‌antiguo compañero en el Liverpool, Diogo Jota, tras recibir una carta de la viuda del fallecido delantero portugués antes del torneo.

Tras la clasificación de Escocia para el Mundial en noviembre, Robertson había declarado que sus ​pensamientos se ⁠dirigieron inmediatamente hacia Jota, quien falleció a ‌los 28 años en un ⁠accidente de tráfico el ⁠pasado mes de julio.

El lunes, Robertson compartió un mensaje de Rute Cardoso como parte de ⁠la iniciativa "Cartas que unen" de la ​FIFA.

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"Diogo hablaba a menudo de ‌ti, de la amistad ‌que forjaron, de las batallas que libraron ⁠juntos, de los retos, de las risas, de las conversaciones sobre fútbol y sobre sueños", decía la carta.

"El Mundial era ​uno ‌de esos sueños, un sueño que los dos alimentaron codo con codo con la misma pasión con la que saltaban al campo."

"Cuando escuché tus ⁠palabras y supe lo que sentiste aquel día en que Escocia se clasificó para el Mundial tras tantos años de espera, me di cuenta de que Diogo nunca abandonó realmente el campo."

"Al alcanzar ese momento y asegurar ‌la plaza en el Mundial, no irán solos; también llevarán su sueño con ustedes."

Tras leer la carta, Robertson dijo que Jota estaría en su mente cuando lidere a Escocia en ‌su primer Mundial en 28 años.

"No solo juego por mí, juego por los dos", añadió.

Escocia ‌debuta en ⁠el Grupo C contra Haití en Boston el 13 de junio, ​antes de enfrentarse a Marruecos y Brasil.

Con información de Reuters