El defensa inglés Spence llevará una máscara protectora en el Mundial por una fractura de mandíbula

Amistoso internacional - Inglaterra contra Nueva Zelanda

​El futbolista inglés Djed Spence dijo que tendrá que jugar ‌con una ‌máscara protectora en el Mundial tras sufrir una fractura de mandíbula en un partido de la Premier League el mes pasado.

El defensa del Tottenham Hotspur sufrió ​la lesión ⁠en un choque con el ‌delantero del Chelsea Liam ⁠Delap y tuvo ⁠que llevar una máscara en el último partido de la temporada contra ⁠el Everton.

"Es un poco ​incómodo, pero es lo ‌que hay", dijo ‌Spence a los periodistas el ⁠lunes.

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"Tengo la mandíbula rota, así que tendré que llevarla puesta durante todo el torneo. Es ​algo ‌a lo que tendré que acostumbrarme. Pasarán tres meses hasta que se cure del todo, así que es ⁠mucho tiempo."

Spence, que jugó hasta el final del partido contra el Chelsea, dijo que no le había preocupado la posibilidad de quedarse fuera de juego debido a la ‌lesión.

"Me dolía, pero por suerte juego al fútbol con los pies y no con la mandíbula. Así que estaba bien", añadió el ‌jugador de 25 años.

Inglaterra debuta en el Mundial contra Croacia en Dallas ‌el ⁠17 de junio, antes de enfrentarse a Ghana y ​Panamá.

Con información de Reuters