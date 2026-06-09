Efraín Juárez finaliza vínculo como DT de Pumas UNAM en México

Pumas UNAM, uno de los clubes más ‌populares del ‌fútbol mexicano, anunció el lunes que el director técnico Efraín Juárez concluyó su etapa como director técnico.

La salida de Juárez del club de la Universidad Nacional ​Autónoma de ⁠México se suscita dos semanas ‌después de haber perdido ⁠la final del ⁠torneo Clausura local ante Cruz Azul.

"Efraín Juárez, después de hablar con la directiva ⁠sobre su salida, ha ​concluido su etapa como ‌director técnico de nuestro ‌primer equipo. Le deseamos éxito ⁠en sus futuros proyectos personales y profesionales", informó el club mexicano en un breve ​comunicado.

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Juárez, ‌quien como jugador fue campeón con Pumas en el torneo Clausura 2009, fue designado técnico del club en marzo ⁠de 2025.

Al frente del equipo universitario, Juárez registró 24 triunfos, 19 empates y 17 derrotas.

"En Pumas continuaremos trabajando con la misma determinación para alcanzar los objetivos deportivos que ‌demanda nuestra historia y gran afición. En los próximos días se dará a conocer el nombramiento del nuevo entrenador, así como también ‌los planes de cara al torneo Apertura 2026", agregó el club.

Reportes de ‌prensa ⁠indican que Guillermo Vázquez, el argentino Esteban "Tano" Solari y ​el uruguayo Robert Dante Siboldi son los candidatos para suplir a Juárez.

Con información de Reuters