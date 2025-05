Deportistas se saltan actos del orgullo en Washington por temor a la acogida en el EEUU de Trump

Ry Shissler, un cartógrafo de 40 años que nada espalda, tenía previsto competir internacionalmente por primera vez durante las celebraciones del WorldPride que empiezan este mes en Washington.

Pero el atleta trans y su equipo, los Purple Fins de Toronto, tomaron la difícil decisión de saltarse por completo los juegos y los actos del Orgullo en Estados Unidos, preocupados por el trato que recibirían en la frontera y tras cruzarla.

El club de natación Purple Fins, que se autodenomina "sin género", es uno de los varios equipos acuáticos con deportistas bi, no binarios o transgénero cuyos miembros han declarado a Reuters que no se sienten cómodos visitando Estados Unidos en estos momentos.

"¿Se van a respetar mis derechos? ¿Se van a respetar los derechos de mis equipos? ¿Vamos a ser agredidos y nos defenderán las autoridades o en su lugar al agresor? Todas esas son preguntas a las que no podríamos decir definitivamente que sí", dijo Shissler, que se identifica como "persona trans de género no especificado".

Fue una decisión difícil para el equipo canadiense, dijo Shissler, con doble nacionalidad estadounidense y canadiense, que creció en Michigan.

"Queremos ser nosotros mismos, ir a nadar y pasarlo bien, y quizá ganar una medalla (...) Pero decir que no, es una decisión difícil. Pero que nos digan que no, que no es seguro que nos divirtamos (...) es muy duro" Es muy duro"

Washington es la sede de las celebraciones del 2025 WorldPride, un aluvión bienal de acontecimientos culturales y deportivos, que culmina en un desfile y, este año, con un concierto de Shakira.

Elegido antes de las últimas elecciones presidenciales, los organizadores esperaban que Washington pudiera igualar las celebraciones de Nueva York de 2019, que atrajeron a unos cuatro millones de visitantes, pero una serie de cambios políticos impulsados por el presidente Donald Trump y nuevas leyes en algunos estados de Estados Unidos han enfriado el interés por los eventos, dicen algunos.

La administración Trump dice que solo reconoce dos sexos inmutables, masculino y femenino, ha revocado órdenes que combatían la discriminación contra homosexuales y transexuales, y está trabajando para dar de baja a miles de soldados transexuales del ejército estadounidense.

La Casa Blanca remitió las preguntas sobre los temores en torno a la seguridad y la entrada en la frontera a la Patrulla de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos. La agencia se negó a facilitar una respuesta oficial, pero afirmó en un comunicado que las creencias sobre la sexualidad no convierten a una persona extranjera en inadmisible.

Los "Campeonatos Mundiales Acuáticos LGBTQIA+" a los que Shissler esperaba unirse han atraído en el pasado a entre 800 y 1.000 nadadores y jugadores de waterpolo, según recuerdan los organizadores actuales y anteriores. Este año no.

"Definitivamente no estamos viendo las cifras que solíamos ver, y eso es lamentable", dijo Rozalynd McCree, copresidente de la junta de IGLA+, que supervisa los juegos. McCree afirma que, aunque la IGLA+ está haciendo todo lo posible por garantizar la seguridad de los participantes, no puede ofrecer garantías.

"Los atletas que vengan y los que estén en Estados Unidos van a manifestarse y hablar, y vamos a luchar por nuestra comunidad porque es importante para nosotros", dijo. "No vamos a sentarnos y quedarnos callados".

Pero el clima político actual, especialmente en la capital del país, ha minado parte de la alegría esperada de los posibles participantes.

Stefania Bereznai, de 51 años, que lleva 15 jugando en el equipo de waterpolo Triggerfish de Toronto, quería inicialmente asistir al torneo IGLA+, pero Estados Unidos ha perdido su atractivo, dijo Bereznai, que se identifica como no binaria.

"No siento que destaque por ser no binaria. Así que no me preocupa tanto mi seguridad física", dijo Bereznai.

"Pero no quiero ir a un sitio donde otras personas no se sientan cómodas y donde, en cierto modo, yo también esté asimilando el hecho de que no soy bienvenida como lo que soy".

Con información de Reuters