Ecuador se está preparando para su debut mundialista en todos los aspectos, dice Alan Franco

FOTO ARCHIVO-Los jugadores de Ecuador posan para una foto de grupo antes de un partido amistoso con México

​La selección de fútbol de Ecuador se está preparando en todos los ‌aspectos para ‌su debut en el Mundial frente a un rival difícil como Costa de Marfil, dijo el viernes el mediocampista Alan Franco.

Ecuador se enfrentará el domingo al equipo africano por el Grupo E, ​que integran también ⁠Curazao y Alemania.

"Estamos preparándonos en todos ‌los aspectos: físico, mental, psicológico", ⁠señaló Franco a periodistas ⁠en la sede del equipo en Columbus. "En los aspectos que podamos mejorar, lo estamos ⁠haciendo y esperemos que en estos ​días que faltan podamos llegar ‌bien el domingo".

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El jugador, ‌que milita en el Atlético Mineiro ⁠de Brasil, agradeció el apoyo de los ecuatorianos a la selección en su quinta participación en un Mundial ​y dijo ‌que como grupo tienen mucha confianza, pero no están confiados.

"Mucha confianza en el proceso, en el trabajo que estamos haciendo y esperemos que ⁠en este Mundial lo podamos reflejar muy bien", añadió.

Franco señaló que los tres rivales de la zona son difíciles, incluyendo a Curazao. "Todo mundo ve a Curazao como el fácil del grupo, pero a mi pensamiento ‌no es tanto así", señaló.

El jugador agregó, en tanto, que Costa de Marfil será un equipo igual o aún más difícil que Senegal, que eliminó a Ecuador hace ‌cuatro años en Qatar en la fase de grupos.

Ecuador aspira a mejorar el resultado ‌que obtuvo ⁠hace dos décadas, cuando pasó a octavos de final en el ​torneo disputado en Alemania. "Nosotros tenemos la misma ilusión que tiene el pueblo ecuatoriano", concluyó.

Con información de Reuters