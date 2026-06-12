Ecuador se está preparando para su debut mundialista en todos los aspectos, dice Alan Franco

La selección de fútbol de Ecuador se está preparando en todos los aspectos para su debut en el Mundial frente a un rival difícil como Costa de Marfil, dijo el viernes el mediocampista Alan Franco.
Ecuador se enfrentará el domingo al equipo africano por el Grupo E, que integran también Curazao y Alemania.
"Estamos preparándonos en todos los aspectos: físico, mental, psicológico", señaló Franco a periodistas en la sede del equipo en Columbus. "En los aspectos que podamos mejorar, lo estamos haciendo y esperemos que en estos días que faltan podamos llegar bien el domingo".
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El jugador, que milita en el Atlético Mineiro de Brasil, agradeció el apoyo de los ecuatorianos a la selección en su quinta participación en un Mundial y dijo que como grupo tienen mucha confianza, pero no están confiados.
"Mucha confianza en el proceso, en el trabajo que estamos haciendo y esperemos que en este Mundial lo podamos reflejar muy bien", añadió.
Franco señaló que los tres rivales de la zona son difíciles, incluyendo a Curazao. "Todo mundo ve a Curazao como el fácil del grupo, pero a mi pensamiento no es tanto así", señaló.
El jugador agregó, en tanto, que Costa de Marfil será un equipo igual o aún más difícil que Senegal, que eliminó a Ecuador hace cuatro años en Qatar en la fase de grupos.
Ecuador aspira a mejorar el resultado que obtuvo hace dos décadas, cuando pasó a octavos de final en el torneo disputado en Alemania. "Nosotros tenemos la misma ilusión que tiene el pueblo ecuatoriano", concluyó.
Con información de Reuters