DT Nagelsmann quiere que Alemania mantenga su ritmo tras goleada a Curazao

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo E - Alemania vs. Curazao

El DT de Alemania, Julian Nagelsmann, no permitirá que sus jugadores se duerman ‌en los laureles ‌tras la contundente victoria 7-1 sobre Curazao el domingo en el inicio del Grupo E del Mundial, ya que sabe que les esperan retos más difíciles si quieren llegar lejos en el torneo.

Alemania vio a Curazao ponerse 1-1 en el ​primer tiempo, pero ⁠se fue al descanso con una ventaja de ‌3-1 y, en una segunda parte ⁠arrolladora, se alzó con la ⁠victoria y lanzó una advertencia de cara a lo que se avecina en el torneo.

"Fue un gran ⁠comienzo de partido, los primeros 15 minutos ​fueron fantásticos", declaró Nagelsmann. "Tuvimos muchas ocasiones. ‌El gol del empate ‌de Curazao fue inesperado, pero fue fascinante ver ⁠cómo reaccionó el equipo".

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"Curazao jugó mejor de lo que mucha gente en Alemania esperaba, y lo hizo de forma diferente a como lo ​había hecho ‌antes, con valentía. No es fácil marcar siete goles, así que estamos satisfechos". "Vamos por buen camino, pero hay cosas que podemos mejorar y nos enfrentaremos a rivales más ⁠duros en el torneo", destacó.

Nagelsmann señaló que su equipo tuvo que ser paciente en la primera parte, pero que la intensidad que mostró en la segunda es la que necesitará si quieren sumar un quinto título mundial.

"Un equipo (Alemania) tiene unas expectativas muy altas ‌y el otro (Curazao) no, y eso es complicado. Con el 1-1 tuvimos que ser pacientes. Jugamos con la intensidad adecuada. Si lo hacemos así, podemos tener un buen torneo", afirmó.

"Realmente necesitábamos esta victoria convincente ‌y la confianza que nos va a dar. Esa confianza siempre ha estado ahí, pero ha crecido. Era ‌importante demostrar a ⁠la gente en Alemania que podemos rendir".

Alemania se enfrentará a Costa de Marfil ​en Toronto el sábado, antes de cerrar su participación en la fase de grupos con Ecuador.

Con información de Reuters