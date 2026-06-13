DT Moriyasu se centra en superar fase de grupos mientras Japón se prepara para el debut ante Países Bajos

Entrenamiento de la selección japonesa de fútbol para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El seleccionador de Japón, Hajime Moriyasu, es consciente de que a su equipo le espera una dura batalla para superar un ‌grupo complicado si los ‌Samurai Blue quieren hacer realidad su sueño de llegar a una fase del Mundial en la que nunca han estado.

Los japoneses comienzan su camino en el Grupo F frente a Países Bajos en Dallas el domingo, y Moriyasu se muestra cauteloso a pesar de haber fijado anteriormente como objetivo alcanzar las fases finales de la competición.

"Tenemos que superar esta ​fase pase lo que ⁠pase, pero al mismo tiempo veo que es un grupo muy ‌difícil", dijo Moriyasu, quien llevó a Japón a los ⁠octavos de final en el Mundial de ⁠Qatar. "El mejor talento se encuentra en la selección de Países Bajos".

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"En cuanto a los partidos en sí, cualquier equipo de este grupo podría ganar. Túnez ⁠mantuvo su portería a cero durante toda la fase de ​clasificación y Suecia también cuenta con jugadores de ‌primer nivel, delanteros de primer nivel. ‌Así que no sabemos quién va a salir adelante de este ⁠grupo. Es realmente difícil de predecir", agregó.

Japón nunca ha ganado un partido en la fase de eliminación directa del Mundial. Perdió en cada una de sus cuatro participaciones anteriores en octavos de final, y el equipo ​de Moriyasu ‌llega sin su influyente capitán, Wataru Endo.

El centrocampista del Liverpool jugó 45 minutos en el último partido amistoso de Japón ante Islandia, pero Moriyasu reveló que fue su decisión no mantener al jugador de 33 años en la convocatoria, llamando en ⁠su lugar al delantero Shuto Machino.

"Cuando le comuniqué la noticia a Wataru, su reacción fue diferente a lo que imaginaba", dijo Moriyasu.

"Me sentí mal al darle esa noticia. Por supuesto, Wataru se sintió dolido, pero sus familiares y todos sus seres queridos lo entendieron. Entiendo perfectamente que un mensaje así les haya dolido profundamente y me gustaría pedirles disculpas sinceramente a todos ellos ‌personalmente".

El defensor del Ajax de Ámsterdam Ko Itakura asumirá el cargo de capitán, y Moriyasu confía en que su equipo conserve el liderazgo suficiente en sus filas para mitigar la pérdida del experimentado Endo, que ha jugado 73 veces con Japón.

"La razón por la que le pedí a Itakura que asumiera ‌el cargo es porque es alguien que se ha esforzado por luchar junto al equipo, tanto dentro como fuera del campo", dijo el DT.

"Entiende perfectamente lo ‌que he estado ⁠transmitiendo al equipo. Se da cuenta de lo que se ha comunicado. Es capaz de comunicarse con cada uno ​de los jugadores y hay muchas expectativas puestas en él en lo que respecta al trabajo en equipo. Por eso, Itakura es el capitán".

Con información de Reuters