DT de Sudáfrica le dice a los críticos que se callen tras derrota en debut del Mundial

FORO ARCHIVO-Conferencia de prensa del DT de Sudáfrica

El seleccionador de Sudáfrica, Hugo Broos, respondió a los críticos de su táctica en ‌el partido inaugural del ‌Mundial de la semana pasada pidiéndoles que se callaran, e insistió en que seguiría haciendo las cosas a su manera a la hora de preparar el partido del jueves del Grupo A frente a la República Checa.

Se desató una oleada de críticas en Sudáfrica cuando Broos ​adoptó una estrategia ⁠inusualmente defensiva en el partido inaugural del jueves ‌ante México, que el equipo perdió 2-0 sin crear ninguna ⁠ocasión de gol clara.

Además, terminó ⁠con nueve jugadores tras las dos expulsiones sufridas en la segunda parte y dejó una floja impresión.

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"Llevo 40 años ⁠como entrenador y sé que las críticas forman ​parte del trabajo. Así que, por el ‌momento, me critican, pero la ‌gente tiene que saber (...) y para aquellos que ⁠aún no lo sepan (...) yo lo hago a mi manera", dijo Broos en una rueda de prensa celebrada el miércoles.

"Nunca hago caso de las tonterías de las ​redes sociales. ‌Nunca escucho a quienes se creen lo suficientemente importantes como para criticar al equipo. Cuando recuerdo y veo lo que ellos lograron antes, creo que sería mejor que se callaran", dijo en ⁠referencia a los exjugadores que ahora ejercen de comentaristas.

"Sé qué falló frente a México. Los jugadores lo saben y eso es lo más importante; por lo demás, lo haré a mi manera", repitió Broos.

El veterano DT belga señaló que era imprescindible que Sudáfrica ganara el jueves en Atlanta para ‌tener alguna posibilidad de pasar de ronda. Los checos también perdieron su primer partido del Grupo A ante Corea del Sur la semana pasada.

"Creo que nuestra situación está clara. Si no ganamos mañana, jugaremos nuestro último partido frente a Corea ‌del Sur para nada".

"Esto es algo que debemos evitar. Sabemos los errores que cometimos en el primer partido, y hay ‌quien ha dicho ⁠que el entrenador es demasiado blando con sus jugadores, pero no me gusta culpar ​a mis jugadores delante de las cámaras. Así que, a veces, como entrenador, hay que mentir un poco".

Con información de Reuters