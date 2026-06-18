DT de Qatar Lopetegui resta importancia a la presión de cara al partido contra Canadá en el Mundial

FOTO DE ARCHIVO. Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo B - Qatar vs Suiza

Por Pearl Josephine ​Nazare

VANCOUVER, 17 jun (Reuters) - La selección de Qatar afronta el Mundial con una actitud relajada, ‌centrándose en disfrutar del ‌momento y en mantener la competitividad en lugar de sentir presión, dijo el DT Julen Lopetegui antes del partido del jueves contra Canadá en Vancouver.

Qatar debutó con un 1-1 contra Suiza, mientras que Canadá empató por el mismo ​marcador con Bosnia ⁠y Herzegovina en su primer partido del ‌Grupo B, por lo que todos los ⁠equipos suman un punto de ⁠cara a la segunda jornada.

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Qatar llegó con el objetivo de mejorar su única participación anterior en ⁠un Mundial, cuando fue sede de la ​edición 2022 y terminó último de ‌su grupo sin sumar ‌ningún punto.

"La palabra 'presión' no está en nuestra ⁠mente", dijo Lopetegui a periodistas el miércoles. "Cuando persigues un sueño, nunca estás bajo presión. Tienes una gran ambición, una gran emoción, porque hemos logrado ​algo ‌que nunca había ocurrido en la historia de Qatar: quedarnos aquí".

"Ahora no pensamos en lo que hicimos contra Suiza, en lo que ya pasó. Ahora solo estamos ⁠centrados en ser capaces de enfrentarnos a un equipo fuerte".

Con una plantilla compuesta en gran parte por jugadores de su liga local, Qatar ha formado un equipo cohesionado que ha demostrado ser muy competitivo en Asia.

Ya no es objeto del intenso escrutinio ‌que rodeó al torneo de 2022, aunque los dos títulos consecutivos de la Copa de Asia y un grupo favorable han aumentado las expectativas.

"Fue la primera vez que sentimos tanta presión", afirmó el ‌centrocampista Abdulaziz Hatem. "Quizá entonces no teníamos la experiencia necesaria, pero ahora estamos aquí. Tenemos experiencia y estamos ‌preparados".

"Mañana veremos ⁠qué pasa. Pero espero que hagamos un buen partido y sigamos haciendo historia. ​Es difícil, desde luego, pero creo que somos capaces de hacerlo", añadió.

Con información de Reuters