DT de Panamá usará a "Coco" Carrasquilla en debut de Mundial solo si es necesario

El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, durante una rueda de prensa

​El director técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, aseguró ‌el martes que ‌el mediocampista Adalberto "Coco" Carrasquilla ya se encuentra totalmente recuperado de su lesión pero que jugará únicamente si es necesario en su primer partido del Mundial.

Carrasquilla fue convocado a ​la Copa ⁠del Mundo a pesar de ‌la lesión que sufrió en ⁠mayo en la ⁠pierna izquierda en la final del torneo Clausura de México que su club, ⁠Pumas UNAM, perdió ante Cruz ​Azul.

"Ha habido una muy ‌buena y positiva recuperación ‌de Coco. Va a estar en ⁠el banquillo y vamos a ver cómo se desarrolla el partido de mañana, si por cualquier ​cosa ‌hay que jugarnos todo vamos a tener que hacerlo (meterlo) si lo creemos necesario", dijo Christiansen en conferencia de prensa.

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"Como mucho ⁠sería jugar un tiempo, pero ahora no te lo podría decir", agregó.

La selección panameña se presentará el miércoles en el Mundial cuando enfrente a Ghana por el Grupo L en el ‌estadio de Toronto.

Tras su presentación ante Ghana, la selección centroamericana se medirá a Croacia el 23 de junio, y cuatro días después cerrará la ‌primera fase contra Inglaterra.

"Carrasquilla es un jugador importante, listo para ayudar al equipo, ‌está en ⁠este barco y listo para aportar", dijo por su ​parte el capitán y centrocampista Aníbal Godoy.

Con información de Reuters