DT de Panamá deja en suspenso llegada de "Coco" Carrasquilla a primer partido de Mundial

El director técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, dejó el sábado en suspenso la participación ‌de Adalberto "Coco" Carrasquilla en ‌el primer partido del Mundial debido a la lesión que tiene en la pierna izquierda y de la que aún no se recupera completamente.

Carrasquilla fue convocado a la Copa del Mundo a pesar de la lesión que sufrió en la pierna izquierda en la final del torneo Clausura de México que ​su club, Pumas ⁠UNAM, perdió ante Cruz Azul.

"Me gustaría darte la información ‌que tengo, pero soy políticamente correcto y tampoco ⁠soy médico como para mojarme. Si ⁠hay una evolución buena, puede que Coco llegue, no te puedo decir que no va a llegar porque si luego llega ⁠me vas a decir me has mentido", dijo Christiansen ​en conferencia de prensa tras el último ‌partido de preparación para el ‌Mundial en el que empató 1-1 ante Bosnia y ⁠Herzegovina.

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"No sabemos la evolución que puede tener cada uno, si me preguntas ahora quién tenía la peor lesión de Aníbal (Godoy) y Coco, pues según las pruebas, es Coco. Aníbal lleva ​más tiempo ‌bajo tratamiento, ya está en campo corriendo, haciendo sprints, haciendo desplazamientos, cambio de dirección, y Coco todavía no ha llegado ahí, es lo único que te puedo decir", agregó.

Además de Carrasquilla, Godoy también se ⁠está recuperando de una lesión.

El técnico danés aseguró que tiene casi definida la alineación para el primer partido de la Copa del Mundo.

"Tengo bastante adelantada la situación, pero va un poco también por sensaciones, por entrenamientos, estar fino, de chispa, metido, son 11 días que tenemos para ese partido y pueden pasar cosas, pero ‌por lo menos la sensación de hoy más lo de Brasil me deja más tranquilo de cara a lo que viene, creo que hoy muchos han dado un paso al frente", señaló Christiansen.

En sus tres últimos partidos de preparación, Panamá perdió 6-2 ‌ante Brasil, ganó 4-2 a República Dominicana y empató 1-1 ante Bosnia y Herzegovina.

En el Mundial, que se jugará en Estados Unidos, ‌México y Canadá, ⁠Panamá se enfrentará a Ghana el 17 de junio en Toronto, donde también se medirá a ​Croacia el 23 de junio en el Grupo L, y cerrará la primera fase contra Inglaterra el 27 de junio en Nueva York.

Con información de Reuters