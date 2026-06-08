DT de Noruega critica a Escocia por "falta de profesionalidad" tras cancelación de amistoso

El entrenador de Noruega, Stale Solbakken, reacciona durante el amistoso contra Suiza

El ​seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, criticó duramente el lunes a su par Steve Clarke ‌y tachó a ‌Escocia de "poco profesional" después de que cancelara inesperadamente un partido de entrenamiento a puerta cerrada alegando lesiones de sus futbolistas.

El encuentro, programado para el lunes en la concentración de Escocia en Charlotte, Carolina del Norte, se había ​acordado con meses ⁠de antelación para que los jugadores menos ‌habituales pudieran adquirir experiencia de juego ⁠de cara al Mundial.

Sin embargo, ⁠la concentración noruega fue informada de la cancelación el viernes por la noche, tras su última ⁠sesión de entrenamiento, lo que obligó ​a Solbakken a modificar su planteamiento ‌táctico para el empate ‌1-1 del domingo en el amistoso contra ⁠Marruecos en Nueva Jersey.

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"Para mí fue igual de sorprendente, y es poco profesional por parte de Escocia", declaró Solbakken a la cadena ​noruega NRK.

"Es ‌poco profesional que su seleccionador no me llamara personalmente, que utilizaran al director del equipo para llamarnos y comunicárnoslo después de que hubiéramos terminado el entrenamiento. ⁠No me creo que las lesiones a las que achacan esto se produjeran durante su última sesión".

Clarke restó importancia al contratiempo el domingo por la tarde y declaró a la BBC que el partido solo estaba pensado como un entrenamiento ‌de una hora. Añadió que su plantilla había sufrido algunas lesiones leves durante la semana y decidió no disputar el partido, poco más de un día después de que Escocia se impusiera ‌4-0 a Bolivia en un amistoso.

"Sufrimos una o dos molestias la semana pasada y decidimos que no ‌valía la ⁠pena correr el riesgo", afirmó.

Noruega debutará en el Mundial contra Irak el ​16 de junio, mientras que Escocia lo hará contra Haití dos días antes.

Con información de Reuters