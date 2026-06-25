DT de Haití dice estar decepcionado por los resultados, pero no con sus jugadores

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo C - Marruecos vs Haití

Por Trevor ​Stynes

ATLANTA, 24 jun (Reuters) - El seleccionador de Haití, Sébastien Migne, se mostró ‌decepcionado porque su ‌equipo no pudo sumar el primer punto de su historia en un Mundial, pero dijo sentirse orgulloso de la lucha que plantaron ante Marruecos.

El equipo estuvo por delante ​en el ⁠marcador en dos ocasiones antes de ‌encajar dos goles en ⁠los últimos minutos y ⁠acabar perdiendo 4-2 el miércoles.

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Haití, que regresaba al Mundial por primera vez desde ⁠1974, ya estaba eliminado tras ​dos derrotas antes de ‌su último partido del ‌Grupo C.

• "Estoy decepcionado por el ⁠resultado; me hubiera gustado que marcáramos más goles y ganáramos, pero, dicho esto, no me pareció que ​los ‌chicos se rindieran. Incluso en condiciones difíciles, tras ese tercer gol, me preocupaba que nos viniéramos abajo", dijo Migne.

• "Tiene que ⁠ver con la cultura haitiana. Es que no se rinden tan fácilmente. Así que fueron un buen reflejo de la cultura del país. Representaron a su país como es debido".

• "Hemos conseguido ‌demostrar que merecíamos esta clasificación. Estábamos donde debíamos estar. Ahora tenemos que mejorar en algunos aspectos y no esperar otros 52 años".

• "Es un nuevo capítulo ‌en la historia de Haití. Estuvimos muy cerca de hacer historia en este ‌Mundial y, ⁠aunque no pudiéramos ganar, queríamos marcharnos del Mundial con ​la cabeza alta, y creo que lo hemos conseguido".

(Redacción de Trevor Stynes; editado en español por Daniela Desantis)