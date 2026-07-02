DT de Egipto aún duda sobre titularidad de Salah ante Australia por dieciseisavos del Mundial

Entrenamiento de Egipto para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, sigue sin tener claro si Mohamed Salah será titular en el partido ‌del viernes por los ‌dieciseisavos de final del Mundial ante Australia, ya que el delantero de 34 años continúa recuperándose de una lesión muscular.

Salah volvió a entrenar parcialmente el miércoles tras sufrir una distensión en el empate 1-1 con Irán la semana pasada, en el que los egipcios sumaron el punto que necesitaban para clasificarse ​por primera vez para ⁠las fases eliminatorias.

"Salah es un jugador apasionado y tiene ‌muchas ganas de aportar su granito de arena. No ⁠voy a correr ningún riesgo a ⁠menos que esté 100% seguro de que está en forma y con muchas ganas de jugar mañana", dijo Hassan.

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"Esperamos que juegue, ⁠pero no estamos seguros de si formará parte del ​once inicial", agregó.

Salah ha marcado un gol en ‌lo que va del Mundial: ‌el segundo tanto de su equipo en la remontada con ⁠la que Egipto derrotó 3-1 a Nueva Zelanda en la fase de grupos.

Pidió ser sustituido cuando quedaban 33 minutos para el final del partido contra Irán, y su lucha por ​recuperarse ha ‌eclipsado los preparativos de su equipo para uno de los partidos más importantes de su historia.

"Es uno de los mejores jugadores del mundo y tengo mucha suerte de trabajar con él. Estoy muy contento con el ⁠trabajo que hemos realizado juntos hasta ahora", señaló Hassan.

"He conseguido sacarle partido tanto a nivel táctico como técnico, y hasta ahora ha superado con creces las expectativas que la gente tenía puestas en él", apuntó.

Se espera que la selección australiana de Tony Popovic plantee un reto físico a los egipcios, pero Hassan confía en que su ‌equipo estará bien preparado para afrontar esa prueba.

"En el continente africano tenemos una amplia experiencia con jugadores altos, comparables a la selección australiana a la que nos enfrentaremos mañana. Es lo mismo que con Nueva Zelanda, Bélgica e Irán. Hasta ahora hemos sabido ‌lidiar con ese tipo de condiciones", explicó.

"Cada equipo tiene sus puntos débiles y sus puntos fuertes, y estamos bien preparados para afrontar cualquier ‌cosa a la ⁠que nos enfrentemos. (Diego) Maradona no era precisamente el jugador más alto, y (Lionel) Messi tampoco lo es. No ​se trata de ser alto o bajo, aquí jugamos al fútbol, y estamos en forma y con muchas ganas de jugar", apuntó.

Con información de Reuters