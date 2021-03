La precaria casa de Tigre en la que falleció el crack.

Más de 100 días después de la muerte de Diego Armando Maradona, el tema sigue muy caliente en cuanto a la cobertura mediática y, de hecho, en las últimas horas salió a la luz un video que mostró como ningún otro por dentro la casa de Tigre en la que falleció el crack, que a todas luces no era la adecuada para una persona con la salud que llevaba el exjugador.

En el programa Cámara del crimen, que conduce Ricardo Canaletti por el canal Todo Noticias, exhibieron la grabación de cómo era ese sitio en el interior en los instantes finales del "Diez" en el barrio cerrado de San Andrés. Rolando Barbano, el periodista de TN que acompaña habitualmente a quien lidera este producto por la señal del Grupo Clarín, aportó información fundamental con relación al hogar en el que el "Pelusa" pasó los últimos días.

De hecho, comentó: "Como Maradona no podía subir las escaleras porque le dolían mucho las rodillas, le adaptaron el playroom para él... ¡Pero no tenía ni puerta! Tuvieron que ir a comprar una. Estaba a 8,66 metros de la habitación de Diego, que tenía una puerta de plástico. También había un baño químico, ¿es digno de una internación domiciliaria? ¿Podía vivir así una persona en las condiciones en las que él estaba?".

El comunicador fue más allá y añadió que cuando sacaron al exfutbolista de la clínica de Olivos "les dijeron a Leopoldo Luque -su exmédico- y a Agustina Cosachov -la expsiquiatra- que debían internarlo en otro lado, no en una casa, porque padecía de alcoholismo, entre otras cosas".

Los detalles de la casa en la que murió Diego Maradona

Además, informaron que el lugar no tenía monitor para el corazón, desfibrilador, tanque de oxígeno, suero y ni siquiera un termómetro, más allá de que el control de la medicación no corría por la cuenta de los enfermeros, como correspondía, sino de los asistentes, que no estaban preparados para tal fin. Por lo tanto, en la causa en la que por ahora están imputados Luque, Cosachov, el psicólogo Carlos Daniel “Charly” Díaz, los médicos en general y los enfermeros que lo trataron en el final de su vida, la Justicia apunta en este momento hacia un homicidio culposo, por negligencia u omisión.