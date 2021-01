El exfutbolista filtró los mensajes que le llegaron al celular.

El exfutbolista y actual comentarista de fútbol, Diego Latorre, recibió fuertes mensajes amenazantes que atentan contra su vida. Los mismos fueron enviados luego del partido entre Palmeiras y River, donde el Millonario ganó 2-0 pero no le alcanzó para llegar a la final de la Copa Libertadores.

Exhibiendo las palabras que le llegaron a una de sus redes sociales, y aludiendo a un posible emisario hincha de River, Gambeta compartió las amenazas de muerte en Twitter con un irónico descargo: "Hoy soy bostero. Después de esta noche puedo ser gallina”.

“La concha de tu madre, dejá de ser tan bostero cuando juega River, siempre hacés lo mismo hijo de puta, si no la cortás te recontra cago a tiros pedazo de cornudo. Ya sé. Vivís en el country de Pilar con tu familia. Te tenemos re fichado. Más vale que no comentes más los partidos de River porque bien en la frente te la pongo hijo de puta”, expresó el mensaje recibido por Diego Latorre, quien convive con su hijos Lola y Dieguito y su esposa Yanina.

La furia de este "hincha" fue supuestamente desatada por comentarios que, al parecer, el amenazador se los tomó como partidarios y contra el equipo que finalmente fue eliminado ante el Verdao en las semifinales del certamen continental. Sin embargo, Diego Latorre explicó al final del encuentro que Palmeiras no mereció avanzar a la instancia definitiva de la Copa.

“Equipo por equipo, sacando las camisetas, digo que Palmeiras no merece estar en la final. Fue superado ampliamente en los dos partidos. El Palmeiras fue un equipo totalmente descompensado. En la mitad de la cancha no había red de contención y River lo superó ampliamente. Me hizo acordar al partido entre Boca y Racing que se jugó en La Bombonera”, sentenció Gambeta, quien al parecer no fue oído por esta lamentable persona que lo intimidó mediante mensajes amenazantes.

¿Qué cobró? La polémica del gol anulado a River por el VAR ante Palmeiras

River Plate consiguió irse al descanso con un marcador a favor por 2-0 en el Allianz Parque de Brasil. Palmeiras no logró mantener la diferencia, sintió la furia del visitante que buscó desde el primer momento el gol y no consiguió frenar los ataques. Tras los tantos de Robert Rojas y Rafael Santos Borré, tras una gran jugada por el costado de Fabrizio Angileri, llegó el ansiado 3-0 en los pies de Gonzalo Montiel. Pero, después de más de cinco minutos revisándola en el VAR, la acción fue anulada y el marcador volvió al resultado previo.