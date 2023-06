Un ídolo de Boca rompió el silencio y reveló por qué no fue a la despedida de Riquelme

Un ídolo de Boca Juniors reveló el verdadero motivo por el que no participó de la despedida de Juan Román Riquelme el pasado domingo 25 de junio en la Bombonera. El encuentro que contó con varios referentes del "Xeneize" y la Selección tuvo lugar en el mencionado estadio, donde el exfutbolista se destacó con la camiseta "Azul y Oro". Sin embargo, otros compromisos con su actual equipo lo alejaron de este cotejo en el que estuvo, por ejemplo, Lionel Messi.

Se trata de Martín Palermo, quien dirige a Platense y se vio obligado a comandarlo el mismo día ante Arsenal por un cotejo correspondiente a la fecha n°21 de la Liga Profesional. Por esta razón, el "Titán" no pudo estar junto a Román, pero la buena noticia para él fue que el "Calamar" ganó 2 a 0 y sueña con alejarse de los promedios. El exdelantero habló en conferencia de prensa y se refirió a su ausencia en cancha de Boca minutos después del mencionado partido por el torneo.

"Estamos con los tiempos muy justos. Fijate la hora que es, son las seis y diez y no nos hemos ido. Los chicos tienen que terminar de bañarse y la desconcentración es en el hotel. La verdad que por los tiempos sabía que se me iba a hacer difícil estar ahí y poder acompañarlo en la despedida", aseguró Palermo luego de la victoria de Platense. Es que el homenaje al diez comenzó a las 18:00 y el horario no favoreció para nada al exgoleador.

La negativa del "Titán" para estar en este encuentro de despedida a Riquelme se sumó a otras bajas inesperadas. Guillermo Barros Schelotto, por cuestiones familiares, Carlos Tevez por sus vacaciones y Miguel Ángel Russo -DT de Rosario Central- que dirigió a su equipo el mismo día, fueron algunos de los que se ausentaron. Igualmente, Román contó con varios exfutbolistas que dejaron su huella en el "Xeneize" y jugaron con él en la Selección.

El motivo de la ausencia de Guillermo en la despedida de Riquelme

Si bien "Guille" anunció de manera pública su presencia para el encuentro del domingo, un imprevisto lo obligó a comunicar su baja por cuestiones familiares. El "Melli" recibió la buena noticia de que su hijo Nicolás llegó a la final de la MLS en el Sub 17 de Los Ángeles Galaxy, equipo que él y Gustavo dirigieron en Estados Unidos, y el partido definitorio se realizaría justamente el domingo.

Apenas se enteró de la novedad, el exdelantero de Boca se comunicó con el propio Riquelme para avisarle que no podrá estar el domingo en La Bombonera, algo que el 10 entendió sin problemas. Sin embargo, a pesar de las bajas de Barros Schelotto y Palermo, el que sí estuvo de aquella época dorada de Boca fue Carlos Bianchi.