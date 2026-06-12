Dembélé afirma que las críticas al capitán de Francia, Mbappé, han ido demasiado lejos

El francés Ousmane Dembele y sus compañeros de equipo durante un entrenamiento

​El delantero francés Ousmane Dembélé salió en defensa del capitán Kylian Mbappé, afirmando que las críticas hacia el delantero del Real Madrid se han ‌vuelto excesivas mientras la selección ‌se prepara para el Mundial.

Dembélé, que se ha convertido en una figura clave para Francia en el torneo y es candidato al Balón de Oro de este año tras ayudar al Paris Saint-Germain a ganar la Liga de Campeones por segundo año consecutivo, declaró al diario español Marca que algunos comentaristas llevan tiempo excediéndose en las afirmaciones sobre su compañero.

Mbappé sigue siendo una de las figuras más ​analizadas del fútbol francés ⁠desde que dejó el PSG y fichó por el Real Madrid en ‌2024.

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Pese a seguir siendo un goleador prolífico, fue objeto de críticas ⁠durante una temporada en la que el ⁠equipo blanco no ganó LaLiga española ni la Liga de Campeones, mientras que algunos expertos e hinchas han cuestionado su liderazgo en la selección desde que heredó la ⁠capitanía tras la retirada de Hugo Lloris del fútbol internacional.

Las actuaciones ​de Mbappé, sus apariciones públicas e incluso aspectos menores de ‌su comportamiento suelen suscitar un intenso debate ‌en Francia.

"Han sido muy injustos con él", declaró Dembélé antes de que ⁠Francia comience su andadura en el Mundial contra Senegal el martes. "Se pasan un poco con las críticas a Kylian, porque es un jugador increíble".

"Es una persona estupenda fuera del campo. A veces se pasan con las críticas solo porque ​se trata de ‌Kylian Mbappé. No hay que ser tan duro con él. Si se ata los cordones, si no se los ata, si se sube la media, si no se la pone (...) Es demasiado. Porque sigue siendo un ser humano y es un jugador de una calidad excepcional", ⁠agregó.

"Aquí en la selección francesa se lleva muy bien con nosotros. Es un líder, el capitán de nuestro equipo y es un jugador muy importante", señaló.

Ambos han desarrollado una estrecha relación durante los años que llevan juntos con "les bleus". Se espera que desempeñen un papel fundamental en la lucha de Francia por su tercer título mundialista en Estados Unidos, Canadá y México.

Dembélé también rindió homenaje a Didier Deschamps, quien anunció que ‌dejará el cargo tras el Mundial, después de más de una década al frente de la selección nacional en la que tocó la gloria en el Mundial de 2018 y fue finalista cuatro años después.

"Es un entrenador sencillamente increíble", comentó. "Siempre ocupará un lugar en lo más alto del panteón de los entrenadores franceses".

Al ser preguntado sobre ‌la posibilidad de que el astro francés Zinedine Zidane suceda a Deschamps, Dembélé acogió con agrado la idea. "Esperamos poder darle la bienvenida algún día al banquillo de la selección francesa. ‌Estoy convencido de ⁠que haría un trabajo formidable, porque es un ganador nato", indicó.

Zidane, que ganó el Mundial como jugador en 1998 y más ​tarde disfrutó de un gran éxito como entrenador del Madrid, ha sido relacionado muchas veces con el puesto de seleccionador, pero se ha negado a hablar del cargo mientras Deschamps siga al frente.

Con información de Reuters