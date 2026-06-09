Delantero mexicano Jiménez regresa al Wolverhampton Wanderers de Inglaterra

El delantero de la selección mexicana Raúl Jiménez regresó al Wolverhampton Wanderers ‌después de tres años, ‌anunció el martes el club de Inglaterra.

El jugador de 35 años, quien disputará el Mundial con su selección, salió del Wolverhampton Wanderers en 2023 para pasar al Fulham, club donde anotó 31 goles en 115 partidos, y que el ​lunes finalizó ⁠su vínculo con el delantero.

"Los Wolves han ‌completado el fichaje del legendario delantero Raúl ⁠Jiménez, trayendo de vuelta ⁠a Molineux a uno de los jugadores más emblemáticos de la historia moderna del club. El mexicano ⁠regresa a los Wolves con un ​contrato de dos años, con opción ‌a un año más", ‌informó el club en un comunicado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En su primera ⁠etapa con Wolverhampton, entre 2018 y 2023, Jiménez anotó 57 goles en 166 partidos.

"Algunos caminos están destinados a encontrar su camino de ​regreso ‌y este es uno de ellos. Una vez un lobo, siempre un lobo", publicó Jiménez en Instagram junto a una foto vistiendo la playera del Wolverhampton Wanderers.

Jiménez ⁠inició su carrera con América de México en 2011, tres años después es contratado por el Atlético de Madrid, de donde pasó al Benfica en 2015.

"Estamos encantados de que Raúl esté aquí y sé que todos estarán muy ilusionados. Es un jugador ‌con muchísima experiencia, fue una pieza clave en nuestros mejores momentos durante muchos años, sé lo que significa para el club y para la afición, creemos que es el hombre adecuado para ‌ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos, así que estamos encantados de tenerlo con nosotros", dijo el entrenador Rob ‌Edwards, citado en ⁠el comunicado del club.

En su nueva etapa con el club, Jiménez jugará ​la Championship, la segunda división de Inglaterra, por lo que tratará de regresar a los Wolves a la Premier League.

Con información de Reuters