EN VIVO
COSTAMARFIL

Delantero de Costa de Marfil Wahi, implicado en una investigación sobre apuestas en Francia

17 de junio, 2026 | 14.13

El delantero Elye Wahi, integrante del plantel mundialista ‌de Costa ‌de Marfil, es parte de una pesquisa sobre presunta corrupción tras detectarse patrones de apuestas inusuales en torno a una tarjeta amarilla ​en un ⁠partido de la Ligue 1, ‌dijeron las autoridades ⁠y de la ⁠Liga Francesa de Fútbol Profesional. 

Wahi, con quien no se pudo contactar ⁠de inmediato para recabar ​sus comentarios, no ‌fue identificado como ‌sospechoso.

Un portavoz de la fiscalía ⁠de Marsella declaró a Reuters que un jugador de la Ligue 1 ​de 23 ‌años fue detenido el 29 de mayo en el marco de una investigación sobre presuntos delitos ⁠de fraude organizado, corrupción deportiva organizada, receptación y blanqueo de capitales. 

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La LFP afirmó que había alertado a las autoridades después de que sus socios encargados ‌de la supervisión de apuestas detectaran un volumen inusualmente elevado de apuestas realizadas a nivel internacional sobre la posibilidad ‌de que Wahi recibiera una tarjeta amarilla durante el partido de ‌la ⁠última jornada de liga del Niza contra ​el Metz, el 17 de mayo. 

Con información de Reuters

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Trending
Aguinaldo
Cuál es la fecha límite de pago del aguinaldo de junio 2026: qué hacer si no lo pagan
Las más vistas