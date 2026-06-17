Delantero de Costa de Marfil Wahi, implicado en una investigación sobre apuestas en Francia

El delantero Elye Wahi, integrante del plantel mundialista de Costa de Marfil, es parte de una pesquisa sobre presunta corrupción tras detectarse patrones de apuestas inusuales en torno a una tarjeta amarilla en un partido de la Ligue 1, dijeron las autoridades y de la Liga Francesa de Fútbol Profesional.
Wahi, con quien no se pudo contactar de inmediato para recabar sus comentarios, no fue identificado como sospechoso.
Un portavoz de la fiscalía de Marsella declaró a Reuters que un jugador de la Ligue 1 de 23 años fue detenido el 29 de mayo en el marco de una investigación sobre presuntos delitos de fraude organizado, corrupción deportiva organizada, receptación y blanqueo de capitales.
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La LFP afirmó que había alertado a las autoridades después de que sus socios encargados de la supervisión de apuestas detectaran un volumen inusualmente elevado de apuestas realizadas a nivel internacional sobre la posibilidad de que Wahi recibiera una tarjeta amarilla durante el partido de la última jornada de liga del Niza contra el Metz, el 17 de mayo.
Con información de Reuters