¿Por qué Trezeguet estuvo en la asunción de Di Carlo y qué rol tendríá en River? 

El exdelantero fue al cambio de mando en River

El pasado lunes por la tarde, se produjo el traspaso de mando de Jorge Brito a Stefano Di Carlo como presidente de River por los próximos cuatro años. Un evento que contó con grandes figuras de la historia del club, pero hubo una que llamó bastante la atención porque no suele verse muy seguido en el estadio Monumental como es David Trezeguet. El ex delantero fue invitado a la gala y su figura despertó un sin fin de rumores sobre una posible designación.

El franco argentino dejó un enorme recuerdo por su paso, debido a que fue una de las figuras claves para lograr el regreso a la primera división en el 2012. Su aporte goleador permitió obtener victorias en partidos muy complicados, y esto generó que rápidamente se meta en el corazón de los hinchas. Al punto que muchos lo piden dentro del club para que brinde todo su conocimiento después de una gran carrera por el fútbol europeo con actuaciones destacadas en la Juventus de Italia.

Trezeguet podría regresar a River para cumplir un rol clave en el marketing

La presencia de David Trezeguet en el Monumental se puede explicar a partir de un proyecto que el oficialismo de River buscará impulsar en los próximos meses que consiste en posicionar la marca en diferentes partes del mundo. Una medida de marketing con el fin de lograr acuerdos comerciales que permitan incrementar los ingresos mes a mes para así desarrollar mejores obras de infraestructura y profesionalizar aún más ciertas áreas.

No se tienen mayores conocimientos sobre la agenda del ex delantero de la Selección de Francia, pero sí está claro que nuevamente quedará vinculado con el “Millonario”. Aunque se trata de una medida que no fue del todo bien recibida por los hinchas porque esperaban que ocupase el rol de manager. Un puesto que quedaría vacante, ya que se menciona que Enzo Francescoli podría dejarlo tras más de 10 años de posesión.

“Hay un rubro que empezamos a desarrollar y entendemos que el club necesita crecer, que es en la marca internacional. Cuando llegamos al club había que recuperar un montón de cosas. Se recuperó la identidad, la esencia, el sentido de pertenencia, los títulos y la infraestructura. Hoy creemos que el salto es en lo internacional”, expresó Matías Patanian, vicepresidente saliente de River.

¿Se divorció por jugar en River?

Con una carrera hecha gran parte en la elite del fútbol europeo, la chance de vestir la camiseta de River solo apareció cuando se encontraba en el tramo final de su carrera. Algo que David Trezeguet pudo haber rechazado porque se trataba de un equipo que estaba peleando el campeonato de la Primera Nacional. Sin embargo, su fanatismo pesó tanto que aceptó el desafío y el paso del tiempo lo transformó en un jugador muy querido por las tribunas del Monumental.

“No importa cuál sea el resultado del domingo. El lunes tengo que viajar a Montecarlo y es impostergable”, expresó el delantero en diciembre del 2011. Su vuelo lo llevó a firmar el divorcio con Beatrice Villalba, con la cual se había casado en febrero del 2000. El motivo de la ruptura fue producto de que la mujer no compartía en absoluto la idea de radicarse en la Argentina. Algo que iba en contra de lo que el jugador necesitaba y quería para cumplir su sueño deportivo.

